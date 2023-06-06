Зеленский опубликовал фото с экстренного заседания СНБО с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Фотографии с него опубликованы в Telegram-канале господина Зеленского. На них видно, что на заседании находится главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который давно не появлялся на публике. Российские СМИ утверждали, что он получил тяжелое ранение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (в центре стола) во время срочного заседания СНБО

Фото: Reuters Владимир Зеленский (в центре стола) во время срочного заседания СНБО

Фото: Reuters

При этом на фотографиях нет главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который появлялся в последний раз на публике 29 мая, в тот день он выложил в своем Telegram-канале видеоролик. Вчера, 5 июня, в СМИ появлялась информация о гибели господина Буданова при ракетном ударе, украинский центр противодействия дезинформации ее опровергал.

24 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство «получает сообщения» о ранении Валерия Залужного. При этом, по его словам, нет гарантий, что информация достоверна. «РИА Новости» утверждало, что он получил травму головы и множественные осколочные ранения во время российского ракетного удара по командному пункту рядом с селом Посад-Покровское Херсонской области. Позже блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в своем Telegram-канале видео с живым Валерием Залужным, которое, как утверждалось, было снято в день публикации — 25 мая.

31 мая Валерий Залужный сообщил, что поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В том числе они обсуждали планы украинского контрнаступления.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».