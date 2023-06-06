Губернатор Евгений Куйвашев открыл в Краснотурьинске горно-обогатительную фабрику компании «Полиметалл»

В Краснотурьинске (Свердловская область) губернатор Евгений Куйвашев дал старт новой горно-обогатительной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл», сообщили в Telegram-канале правительства региона. Мощность предприятия составит около 450 тыс. тонн переработанной руды в год.

По данным правительства, производство компании «Краснотурьинск-Полиметалл» обеспечит переработку руды с месторождения Пещерное, расположенного в 10 км от города. На предприятии созданы 350 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил более 7 млрд руб.

Евгений Куйвашев оценил работу и экологическую ответственность нового и уже функционирующего предприятия «Полиметалла». Напомним, обогатительная фабрика для переработки полиметаллических руд строилась с 2019 года. До промышленной площадки построена железнодорожная линия необщего пользования. Она будет обеспечивать доставку руд и вывозку готовой продукции — концентратов цветных металлов.

«Полиметалл» занимается добычей золота на севере Свердловской области через компанию «Золото Северного Урала», которая работает уже 20 лет. У нее 29 лицензий на пользование недрами, 10 из которых дают право на добычу золота. «Краснотурьинск-Полиметалл» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Краснотурьинск».

Полина Хабарова

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