Резиденции для денег

Инвестиционная инфраструктура Свердловской области начала формироваться в 2010-х годах. За это время резиденты инвестплощадок вложили более 50,7 млрд руб. Ежегодные объемы инвестиций оцениваются в миллиарды рублей. Так, в текущем году только в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Титановая долина» было вложено 6 млрд руб. Однако эксперты пока не видят значительного влияния площадок на развитие региональной экономики. Исключением являются только проекты по импортозамещению. В целом, эффект от инвестплощадок будет заметен только через 20–50 лет, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 1 октября 2022 года резидентами ТОСЭР в регионе инвестировано 16,8 млрд рублей и создано более 1,5 тыс. рабочих мест

Фото: Фонд развития Югры На 1 октября 2022 года резидентами ТОСЭР в регионе инвестировано 16,8 млрд рублей и создано более 1,5 тыс. рабочих мест

Фото: Фонд развития Югры

Основу инвестиционной инфраструктуры Свердловской области составляют особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина», четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и 10 индустриальных парков. «Инвестиционные площадки напрямую способствуют социально-экономическому развитию территорий, на которых они располагаются. Об этом свидетельствует привлечение с их помощью частных инвестиций, создание новых высокотехнологичных производств, комплексное развитие муниципалитетов, налоговые поступления в бюджеты всех уровней,— отметили в департаменте информационной политики региона.— Кроме того, каждое предприятие — это десятки и сотни дополнительных рабочих мест, обеспеченных заработной платой с уровнем выше, чем в среднем по области».

Помимо этого резиденты инвестплощадок способствуют реализации программ импортозамещения, которые актуальны в нынешних условиях. «Иностранные инвестиции, особенно европейские, уходят. Но они на самом деле занимали несущественную долю. В целом, идет позитивное развитие экономики, потому что и в период пандемии работа инвестиционных площадок не останавливалась. Сейчас в свете вопроса импортозамещения развитие этих зон явно хорошо пойдет»,— считает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

ТОСЭР, пятое, десятое

По данным свердловского департамента информполитики, в реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития находятся 37 компаний, 13 из которых получили такой статус только в текущем году. На 1 октября 2022 года резидентами инвестировано 16,8 млрд руб. и создано более 1,5 тыс. рабочих мест. Так, резидент ТОСЭР «Новоуральск» НПП «Керамические системы» создает производство керамических кордиеритовых субстратов для автомобильных систем каталитических нейтрализаторов. С февраля из-за прекращения поставок в страны Евросоюза предприятие начало экспортировать свою продукцию в Китай.

ООО «ЛесКом Развитие» на ТОСЭР «Краснотурьинск» с 2017 года создает предприятие по переработке древесины и производству палочек для мороженого с участием иностранного инвестора — деревообрабатывающей компании «ЦЗЯХЕ» (Китай). Сейчас в производство вложено 227,2 млн руб. и создано 303 рабочих места, это в два раза превышает запланированные изначально показатели. Резидент продолжает наращивать производственные мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индустриальные парки в малых городах обеспечивают загрузку 90% кадров

Фото: Фонд развития промышленности Индустриальные парки в малых городах обеспечивают загрузку 90% кадров

Фото: Фонд развития промышленности

Еще одним резидентом ТОСЭР «Краснотурьинск» является ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». С 2019 года компания строит на площадке обогатительную фабрику для переработки полиметаллических руд. «Инфраструктура перерабатывающего производства “Краснотурьинск-Полиметалл” готова уже более чем на 90%. Также до промышленной площадки построена железнодорожная линия необщего пользования. Она будет обеспечивать доставку руд и вывозку готовой продукции — концентратов цветных металлов»,— рассказали в Уральском филиале «Полиметалла». По словам директора «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрея Лисицина, включение проекта в ТОСЭР, поддержка областного правительства и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) «дали хорошие возможности для быстрого старта и позволили в кратчайшие сроки построить предприятие практически на 90%».

Проект «Полиметалла» также включает в себя освоение месторождения «Пещерное» в Краснотурьинске. Как пояснили в компании, добытая там полиметаллическая руда будет перерабатываться на обогатительной фабрике. Затем «Краснотурьинск-Полиметалл» будет привлекать руды из месторождения в районе Карпинска. Ведутся геологические изыскания по поиску новых месторождений, которые могут пополнить сырьевую базу фабрики.

Запуск обогатительной фабрики и железнодорожной линии запланированы на 2023 год. Будет создано около 250 рабочих мест, 150 из которых — на фабрике. Сейчас активно ведется подбор персонала. «Специфика современного производства требует новых компетенций и навыков, поэтому совместно с местными учреждениями профессионального образования были созданы группы по обучению новых сотрудников»,— добавили в «Полиметалле».

Инвестиции особого назначения

Созданная в 2010 году ОЭЗ «Титановая долина» включает две площадки: «Уктус» и «Верхняя Салда». Их суммарная площадь составляет более 390 га со всей необходимой инфраструктурой. В число резидентов ОЭЗ входит 21 компания, объем вложений оценивается в 18,7 млрд руб., из которых 6 млрд руб. были инвестированы в текущем году. Всего было создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

По данным регионального департамента информполитики, объем выручки, полученной резидентами «Титановой долины», составил 36,3 млрд руб., а значение сводного расчетного показателя эффективности за 2021 год — 90%. «На каждый вложенный в инфраструктуру ОЭЗ бюджетный рубль приходится более 4 руб. частных инвестиций. На 1 ноября резиденты пополнили государственную казну такими отчислениями на 5,5 млрд руб. при затратах в 4,6 млрд руб.»,— сообщили в департаменте.

На площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью. На площадке «Верхняя Салда» якорным резидентом изначально был Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие «ВСМПО-Ависмо» и Boeing). Сейчас более крупным стал проект компании «Аллегро» (совместное предприятие «Евраза» и «Рейл Сервис») по производству цельнокатаных железнодорожных колес. Объем инвестиций составил около 16 млрд руб. Планируется, что предприятие будет производить 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения производства до 300 тыс.

«Есть большая разница между площадками с точки зрения инвестиций, стоимости земельных участков, привлечения резидентов и, конечно, специализации. “Верхняя Салда” — это крупные предприятия с более высоким классом опасности. У “Уктуса” есть своя взлетно-посадочная полоса, что позволит развивать здесь отрасль самолетостроения»,— пояснил генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

В связи со спросом на размещение в ОЭЗ свердловские власти намерены создать площадки «Титановой долины» в Алапаевске и Сысертском городском округе общей площадью более 240 га. Там планируется реализовать новые проекты с инвестициями более 30 млрд руб. и создать 3 тыс. рабочих мест.

Бизнес в парках

«Индустриальные парки — это один из самых прогрессивных в настоящее время инструментов экономического развития территорий и привлечения инвестиций. Благодаря наличию готовой инфраструктуры, значительно ускоряется создание производств и вывод их на самоокупаемость»,— отметили в КРСУ. По данным департамента информполитики региона, объем инвестиций, вложенных резидентами индустриальных парков, составил 15,2 млрд руб., было создано более 4 тыс. новых рабочих мест. «Привлечение инвесторов позволяет повысить конкурентоспособность экономики Свердловской области. Вместе с этим решается множество региональных задач, в том числе обеспечение занятости и повышение доходов населения, создание и развитие городской инфраструктуры и другие»,— добавили в корпорации.

Для развития городской агломерации очень важно иметь эффективное соотношение площади жилой и промышленной застройки, так как прирастающее население необходимо обеспечить рабочими местами. В Екатеринбурге наблюдается дефицит земель промышленного назначения, а существующие предложения на рынке отличаются высокой стоимостью участков и подключения к инженерной инфраструктуре. «Как показывает практика, наиболее успешные промышленные площадки развиваются вблизи крупных мегаполисов. Такие индустриальные парки могут обеспечить загрузку до 90%»,— пояснили в КРСУ. Так, стратегической задачей корпорации стало создание и развитие государственного индустриального парка «Новосвердловский» в Екатеринбурге. Первая очередь займет 78 га (общая площадь парка составит более 200 га). Проектом планировки и межевания территории предполагается формирование земельных участков для размещения якорного резидента, а также производственно-складские помещения формата light industrial для компаний — субъектов малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика частных инвестиций в ОЭЗ в России с 2012 года по 2020 год снизилась на 2,9%

Динамика частных инвестиций в ОЭЗ в России с 2012 года по 2020 год снизилась на 2,9%



Власти ожидают, что резиденты парка «Новосвердловский» обеспечат существенные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, которые впоследствии могут быть реинвестированы для решения другой задачи — создания небольших промышленных площадок в отдаленных от Екатеринбурга муниципалитетах. «Такие площадки будут стимулировать инвесторов размещать производства в небольших городах области, что снизит отток населения и повысит там уровень жизни»,— пояснили в КРСУ.

Эффективность данной модели территориального развития подтверждает действующий в Краснотурьинске индустриальный парк «Богословский». По итогам десяти месяцев 2022 года парк вышел на плановые показатели эффективности. Объем частных инвестиций составил 4,3 млрд руб., и, что важно для города с 60 тыс. жителями, резидентами парка трудоустроены 849 человек. Объем инвестиций в «Богословский» с 2019 года увеличился на 2,4 млрд руб., а количество созданных рабочих мест — на 496.

Еще один индустриальный парк «Заречный» площадью 9 га создается в 47 км от Екатеринбурга. Уже подписаны соглашения с тремя потенциальными резидентами, которые планируют начать свою деятельность в 2023–2024 годах.

«Индустриальные парки “Богословский” и “Заречный” имеют разный формат как с точки зрения земельного фонда, так и по параметрам инженерной инфраструктуры и классу опасности размещаемых производств. Соответственно, у каждой площадки свой сегмент резидентов,— отметили в КРСУ.— В “Богословском” резиденты реализуют более емкие проекты, связанные с переработкой техногенных месторождений, производством кабельно-проводниковой продукции, деревообработкой, машиностроением и сферой экологии. Для “Заречного” характерны “чистые” производства небольших форматов. Там планируется реализовать производство пластиковых труб, систем вентиляции и газоблоков».

Государственное участие

Резидентам ОЭЗ и ТОСЭР предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, транспортному и земельному налогам, сообщили в правительстве Свердловской области. Также резиденты ТОСЭР пользуются преференциями по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, а в «Титановой долине» и на ТОСЭР «Новоуральск» действует режим свободной таможенной зоны.

Для управляющих компаний (УК) промышленных технопарков, расположенных на территории ОЭЗ, на региональном уровне предоставляются субсидии на погашения кредитов, за счет которых осуществляется финансирование работ по проектированию и созданию объектов инфраструктуры. Субсидии на финансовое обеспечение затрат по созданию инфраструктуры предоставляются УК индустриальных парков. Кроме того, для них предусмотрено возмещение части затрат на создание или увеличение площадей парков в моногородах.

На федеральном уровне также есть система мер поддержки для создания промышленной инфраструктуры. Так, постановление правительства РФ №1704 позволяет использовать существующую задолженность субъектов перед государством на создание инженерной инфраструктуры для новых инвестпроектов. Кроме того, разработан новый механизм промышленной ипотеки, который позволяет инвесторам получить льготный кредит до 500 млн руб. на покупку готового промышленного помещения для запуска производства. Минпромторг РФ планирует расширить действие механизма не только на покупку, но и на строительство.

Долгоиграющие вложения

Как сообщили эксперты УрО РАН на форуме «Города России 2030», динамика частных инвестиций в ОЭЗ в России с 2012 года по 2020 год снизилась на 2,9%. Хотя за это время в них было создано почти 40 тыс. рабочих мест. Выручка резидентов ОЭЗ в 2020 году составила 287,9 млрд руб., что на 86,9% выше показателей 2012 года.

По словам Юлии Лавриковой, выраженной взаимосвязи между созданием ОЭЗ, ТОСЭР и уровнем социально-экономических показателей субъектов РФ не прослеживается: «Эти площадки оказывают влияние на отдельные социально-экономические показатели регионов и на отдельные показатели деятельности предприятий-резидентов». Также эксперты УрО РАН не выявили взаимосвязи между инвестплощадками и показателями развития международной торговли, а УК ОЭЗ и ТОСЭР являются стабильно убыточными. Объем их выручки незначителен, что свидетельствует об отсутствии востребованности таких услуг со стороны резидентов.

«На данный момент опыт создания инвестплощадок в России нельзя назвать успешным. Отчеты контролирующих органов говорят об отсутствии статистически заметного влияния преференциальных режимов на социальное и экономическое развитие страны и регионов. Ряд экспертов говорит о возможности оценки эффективности работы таких территорий только через 20–50 лет. Полноценные региональные точки формируются десятилетиями»,— заключили в УрО РАН.

Диана Сунагатуллина