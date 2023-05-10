Структура ЛУКОЙЛА требует от тамбовского торговца топливом более 451 млн рублей

Арбитражный суд Московской области принял к производству иск столичного ООО «ЛЛК-интернешнл» к тамбовскому ООО «Торговый дом "Транссервис"» с требованиями 451,1 млн руб. Суть претензий в судебной документации не раскрывается, при этом истцу отказали в наложении ареста на денежные средства ответчика.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЛЛК-интернешнл» зарегистрировано в Москве в ноябре 2005 года для производства нефтепродуктов. Уставный капитал — 30 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 74,6 млрд руб., чистая прибыль — 7,9 млрд. Гендиректором является Кирилл Верета. Единственный учредитель — ПАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"».

Претензии одного из крупнейших нефтедобытчиков не единственные к тамбовскому торговцу. В марте арбитражный суд Москвы принял к производству иск столичного ООО «Импэкснефтехим» с требованиями 262,9 млн руб. ООО «Мобитэк» в том же суде добивается 20,9 млн. В апреле татарстанский арбитраж начал рассмотрение дела о взыскании 10,9 млн в пользу ООО «Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"» («ЛЛК-интернешнл» участвует тут третьим лицом без самостоятельных требований). Сбербанк с начала года подал в тамбовский арбитраж три иска на общую сумму 83,3 млн. Ростовское ООО «Мани френдс» хочет взыскать в трех делах 4,8 млн. Калужское ООО «Асфальтобетонный завод 1» требует 11,3 млн. Башкирские ООО «Энерговектор» и ООО «Энерготрейд» уже просудили 5,4 млн.

Сама компания в свою очередь хочет взыскать с белгородского ООО «Белзнак» 100,1 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД "Транссервис"» зарегистрировано в Тамбовской области в январе 2010 года для оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 90 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль — 61,9 млн. Гендиректором и владельцем 81,25% является Павел Корчагин. Еще 6,5% принадлежат Дарье, Раисе и Сергею Осмоловским. Все четыре учредителя в разных долях также контролируют тамбовские ООО «Фирма "Транссервис"», ООО «Транском», ООО «Ресурс-трейдинвест» (также торгуют топливом) и ООО «Фирма "Агроком"» (торгует химическими продуктами).

Арбитражный суд Тамбовской области также рассматривает дело о банкротстве ТД «Трансервис». Иск с требованиями 91,8 млн руб. подал акционерный банк «Россия».

О том, кому достались прибыльные АЗС Липецкой топливной компании, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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