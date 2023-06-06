В Ростовской области начал работу первый в России завод полиэфирного волокна

В Ростовской области 6 июня состоялось открытие ООО «Шахтинский полиэфирный завод» компании «Авангард». Мощность нового предприятия стоимостью 5 млрд руб. составит 200 т волокна в сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Завод был построен за три года и вошел в перечень «100 губернаторских инвестпроектов». Федеральный фонд развития промышленности выделил инвестору поддержку в размере 500 млн руб.

«Что важно для жителей Шахт и для донского региона, на заводе будут трудиться до 400 человек»,— цитирует пресс-служба правительства губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Как писал ранее «Ъ-Юг», ООО «Авангард» — это крупнейшем в стране производителем нетканых текстильных материалов и изделий из них. Компания базируется в Санкт-Петербурге, но имеет три предприятия в Ростовской области.

Весной текущего года «Авангард» открыл в Шахтах завод по производству микрофибры «Текстиль Легпром» стоимостью 1 млрд руб. Ежегодно предприятие будет выпускать до 1800 т продукции.

Анастасия Назарова