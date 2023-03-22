В Шахтах состоялся запуск производства микрофибры стоимостью 1 млрд рублей

В городе Шахты Ростовской области открылся завод «Текстиль Легпром» компании «Авангард». Инвестор вложил в проект 1 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ростовской области Василий Голубев и владелец ООО «Авангард» Олег Рябошапка

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев и владелец ООО «Авангард» Олег Рябошапка

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Производственный комплекс расположен рядом с Шахтинским полиэфирным заводом, который также строится на средства ООО «Авангард». В течение года строители возвели ткацкий, красильный и упаковочный цеха, склады для готовой продукции и полуфабриката, административный корпус. Планируется, что на новом предприятии будут работать 250 человек.

В церемонии открытия «Текстиль Легпром», прошедшей 21 марта, принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Предприятие готово выпускать до 1800 т микрофибры в год, это позволит на 40-50% снизить зависимость нашей страны от импорта. Решается принципиальная задача по созданию технологического суверенитета, поставленная президентом нашей страны» — цитирует пресс-служба главу региона.

Запуск второго предприятия — завода штапельного полиэфирного волокна ООО «ШПЗ», запланирован на май текущего года. Как сообщил губернатор журналистам ТАСС, объем инвестиций в данное предприятия составит 10 млрд руб.

Анастасия Назарова