Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую безопасность в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В ближайшее временя будет проведена оценка соблюдения действующих требований к антитеррористической защищенности объектов. Глава региона поручил проверить защищенность всех подведомственных учреждений и провести тренировки по отработке планов дополнительных мер обеспечения безопасности.

Напомним, с начала СВО на территории Свердловской и Тюменской областей задержали восемь диверсионно-разведывательных групп. Всего задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. В планах диверсантов были атаки на объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов.

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