Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловское заксобрание единогласно поддержало отставку депутата Коробейникова

Законодательное собрание Свердловской области единогласно поддержало отставку депутата Алексея Коробейникова. Вопрос рассмотрели без обсуждения на очередном заседании парламента. Решение поддержали 40 депутатов. Полномочия господина Коробейникова прекращены с 6 июня.

Напомним, заявление о досрочном прекращении полномочий депутат подал по собственному желанию ранее. В мае он победил на праймериз «Единой России» по довыборам депутата регионального заксобрания от одномандатного избирательного округа №13. Предполагается, что в случае победы господина Коробейникова на основных сентябрьских выборах, тот мандат, которого он лишился 6 июня, по решению партии, перейдет другому кандидату из списка.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...