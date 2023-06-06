У петербургской сети «Улыбка радуги» сменились владельцы

Новым собственником «Улыбки радуги» стала Наталья Копылкова, следует из отчетности ритейлера. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее полной тезке принадлежит компания «Прима-Инвест», которую ранее возглавлял основатель «Севергрупп» и «Северстали» Алексей Мордашов. Кроме того, Наталья Копылкова была членом совета директоров ряда ликвидированных компаний, которые были зарегистрированы по одному адресу с «Севергрупп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В «Северстали» рассказали, что госпожа Копылкова более десяти лет не работает в компании. Как ранее сообщал «Ъ», покупкой «Улыбки радуги» интересовалась сеть «Лента», основным владельцем которой является «Севергрупп».

«Улыбка радуги» была основана в 2001 году Андреем Трубициным и Сергеем Гулевским. В ее состав входит более 1,1 тыс. магазинов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. В 2012 году контроль над торговой сетью перешел инвесторам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. По оценке агентства «Infoline-Аналитика», выручка ритейлера в 2022 году составила 27,7 млрд рублей.

Подробнее о смене владельца компании — в материале «Ъ» «Инвесторам улыбнулись хозтовары».

Константин Куркин