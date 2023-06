Инвесторам улыбнулись хозтовары

Совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер уступили контроль над сетью магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Новым владельцем стал бывший топ-менеджер структур основателя «Северстали» Алексея Мордашова. Ранее на рынке говорили об интересе к дрогери-сети со стороны продуктового ритейлера «Лента», где основным акционером также является бизнесмен. Слияние двух сетей сейчас вряд ли целесообразно, считают эксперты. Но ритейлеры могут объединить закупки и логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Информацию о том, что новым владельцем «Улыбки радуги» стала Наталья Копылкова, “Ъ” обнаружил в отчетности за 2022 год управляющего сетью ООО «Дрогери ритейл». Гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин подтвердил смену собственника сети, отказавшись от подробных комментариев. Связаться с госпожой Копылковой не удалось.

«Улыбка радуги» основана в 2001 году в Санкт-Петербурге Андреем Трубициным. По собственным данным компании, сеть управляет более 1,1 тыс. магазинов в 33 регионах. По подсчетам «Infoline-Аналитики», выручка сети в 2022 году составила 27,7 млрд руб. без НДС, что больше на 19,4% год к году. По итогам прошлого года «Улыбка радуги» занимала седьмое место по продажам в сегменте косметики и дрогери.

По данным «СПАРК-Интерфакс», полная тезка Натальи Копылковой владеет «Прима-Инвестом», где ранее гендиректором был основатель «Севергрупп» и «Северстали» Алексей Мордашов.

Она также входила в совет директоров ряда уже ликвидированных компаний, зарегистрированных по одному адресу с «Севергрупп».

Параллельно со сменой собственника сети директором кипрской Ulybka Investments Ltd — головной структуры «Улыбки радуги» — стал Сергей Логунов. По данным «СПАРК-Интерфакс», он руководит кипрскими Bestglide Ltd и Biscone Ltd, которые СМИ также связывают с господином Мордашовым.

В «Северстали» заявили “Ъ”, что Наталья Копылкова и Сергей Логунов более десяти лет не работают в компании. Там добавили, что им ничего не известно о текущей деятельности бывших топ-менеджеров.

В 2012 году контроль над ритейлером получили совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер. По данным Open Corporates, в 2022 году супруга господина Мейера Инна Мейер покинула совет директоров Ulybka Investments Ltd.

Ранее источники “Ъ” сообщали, что покупкой «Улыбки радуги» интересовалась сеть «Лента», основным акционером которой является «Севергрупп» (см. “Ъ” от 17 апреля). В «Ленте» 5 июня отказались от комментариев.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что дальнейшая интеграция «Улыбки радуги» и «Ленты» могла бы стать перспективной для развития обоих ритейлеров. В качестве примера эксперт приводит опыт «Магнита», который помимо одноименной продуктовой сети управляет дрогери-сетью «Магнит косметик».

«Однако целесообразность слияния "Ленты" и "Улыбки радуги" пока остается под вопросом»,— считает господин Бурмистров. По его мнению, у «Ленты» сейчас есть более приоритетные вопросы, связанные с улучшением основных показателей бизнеса на фоне падения трафика и продаж у гипермаркетов.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев также сомневается в намерении полноценного слияния дрогери-сети с ритейлером «Лента». Учитывая, что «Севергрупп» проявляет интерес к различным активам в сфере розничной торговли, две сети вполне могут развиваться отдельно друг от друга, поясняет эксперт. Такая интеграция нецелесообразна для «Улыбки радуги» с ее узнаваемым брендом, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

При этом, указывает господин Бурмистров, ритейлеры могли бы совместно развивать отдельные форматы, например shop-in-shop. По мнению Ольги Сумишевской, розничные сети могли бы рассмотреть возможность оптимизации закупок и поставок в случае пересечения ассортимента и логистики у компаний.

Алина Савицкая; Константин Куркин, Санкт-Петербург