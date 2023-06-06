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Коммерсантъ FM
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Австралия обсуждает отправку Украине 41 списанного истребителя

Австралия, США и Украина ведут переговоры по отправке Киеву 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet. Часть из них можно ввести в эксплуатацию в течение нескольких месяцев, часть могут использоваться только для разбора на детали. В случае, если истребители не попадут на Украину, то их утилизируют или продадут частной авиационной компании для обучения пилотов.

О переговорах сообщили источники австралийской газеты Australian Financial Review. Информацию подтвердил эксперт Роберт Поттер, который, как утверждает, консультирует Украину. Истребители сейчас находятся на базе у австралийского Ньюкасла.

F/A 18-Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик. Разработан в 1970-х годах.

По данным газеты, Вашингтон позитивно оценивает возможную передачу. Его согласие необходимо, так как он владеет правами интеллектуальной собственности на истребитель. Австралия и США могут дать понять Украине, что истребители могут использоваться только в ее воздушном пространстве, в противном случае владельцы откажутся от обслуживания.

Австралия входит в западную коалицию по поддержке Украины. Она передает Киеву вооружение, а также присоединяется к антироссийским санкциям.

О последних санкциях Австралии — в материале «Ъ» «Англосаксции».

Леонид Уварчев

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