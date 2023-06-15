Индикаторы

Все выше, выше и выше

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Индекс Московской биржи за три весенних месяца взлетел на 21%, 1 июня достигнув 2721,73 пункта. В марте индекс преодолел уровень в 2400 пунктов, в апреле не устояли 2600 пунктов, в конце мая была взята высота в 2700 пунктов. Сильнее рынок прибавлял в капитализации в это время года только в посткризисном 2009 году. Тогда индекс ММВБ (в ноябре 2017 года был переименован в индекс Московской биржи, или MOEX Russia Index) поднялся более чем на 67%, но этому предшествовало почти четырехкратное его сжатие на фоне острой фазы мирового финансового кризиса.

Какие инвестиции оказались самыми выгодными этой весной, читайте в статье «Сезон роста».

Нефтяные цены тают

По данным Profinance, к началу июня рублевая цена нефти Urals закрепилась на уровне в 4 тыс. руб. за баррель. Этот результат на 23% ниже локального максимума, установленного в первой декаде апреля (5,2 тыс. руб. за баррель). Сильнее рублевые цены проседали в середине лета минувшего года, когда на фоне падения курса доллара и мировых цен нефть Urals в рублях подешевела почти на треть, до тех же 4 тыс. руб.

Текущее снижение связано с падением цен на европейские сорта нефти. Нынешнее снижение цен на нефть окажет негативное воздействие на российский бюджет, который сверстан исходя из средней цены Urals в 4,8 тыс. руб. Это значение почти на 17% выше показателя мая.

Какими будут цены на нефть и нефтедоходы в этом году, читайте в статье «Баррель вышел из бюджета».

Достижения ПМЭФ

По итогам прошлогоднего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашений на общую сумму 5,6 трлн руб., что по курсу на июнь 2022 года составляло примерно $100 млрд. «Деньги» попытались собрать по открытым источникам данные о заявленных сделках на всех 25 предыдущих форумах. Рекордным оказался 2013 год, когда было публично заключено 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн руб., или $320 млрд по курсу на закрытие сделок. Нынешний, 26-й по счету ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня и в очередной раз станет главной российской дискуссионной и деловой площадкой страны.

Подробную статистику сделок ПМЭФ посмотрите в статье «Четверть века рекордов».

Пора к дому привыкать

За пять лет число заграничных поездок россиян сократилось почти вдвое — до 4,9 млн. В сложившейся экономической и геополитической ситуации отдыхать безопаснее и выгоднее внутри страны. С этой целью президент России Владимир Путин поручил к июню проработать план создания к 2030 году новых круглогодичных морских курортов, которые будут принимать не менее 10 млн человек в год. Ранее в туристическом нацпроекте предполагалось довести к тому же сроку году число внутренних туристических поездок по стране до 140 млн в год. В прошлом году этот показатель достиг 62 млн.

Подробнее о планах масштабных преобразований читайте в статье «Туризм как точка роста».