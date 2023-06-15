Туризм как точка роста

Масштабная реконструкция туристической инфраструктуры станет одной из центральных тем Петербургского международного экономического форума. Накануне президент Владимир Путин поручил проработать план создания в России к 2030 году новых круглогодичных морских курортов, которые будут принимать не менее 10 млн человек в год. Опыт их создания может оказаться не менее важным, чем масштабная перестройка Сочи перед Олимпиадой-2014 и строительство Крымского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федеральные власти активно взялись за развитие внутреннего туризма. Президент поручил правительству представить к началу июня предложения по созданию проектов круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году должны принимать не менее 10 млн отдыхающих. Для этого, в свою очередь, потребуется создать благоприятные условия для строительства в кратчайшие сроки необходимых объектов туристической инфраструктуры. Инициатива вполне ложится в логику целей, заложенных в туристическом нацпроекте, что предполагает довести к 2030 году до 140 млн в год число внутренних туристических поездок по стране. В прошлом году этот показатель достиг 62 млн, а в этом, по прогнозам Российского союза туриндустрии, должен выйти на докризисные 65 млн.

Точки туристического притяжения

Основные претенденты на строительство новых курортных зон в стране уже определены. Один из них — проект под рабочим названием «Новая Анапа», предполагающий создание развитой инфраструктурной зоны на песчаной косе в 17 км от существующей застройки. Географический ориентир — станица Благовещенская. Сейчас корпорация «Туризм.РФ» занимается разработкой мастер-плана проекта, который должен быть утвержден в первой половине следующего года. После этого начнется процесс привлечения инвесторов на сформированные лоты. По предварительным планам на 1,6 тыс. га здесь должны появиться новые гостиницы совокупно на 15–25 тыс. номеров.

Однако гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии» Алексей Кожевников предупреждает, что в условиях экономических потрясений последних лет инвесторы преимущественно не готовы к самостоятельной реализации крупных инвестиционных проектов, сосредоточиваясь на менее рискованном строительстве небольших апарт-комплексов. «Максимум, на который их хватает,— подписание соглашений о намерениях, которые не предполагают обязательств»,— поясняет он. В ситуации конкретно с Новой Анапой, по мнению эксперта, сложности могут возникнуть с отсутствием инфраструктуры: бизнес вряд ли будет готов брать на себя обязательства по обустройству насыпей, укреплению береговой линии и так далее.

В «Туризм.РФ» ранее указывали, что Новая Анапа сможет принимать более 3 млн туристов ежегодно. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что привлечение гостей на новый курорт — не всегда простая задача: «Нужна сверхидея, которая убедит туристов, что нужно ехать именно в Новую Анапу, а не в старую». Эксперт считает, что маркетинговое продвижение таких объектов нужно запускать задолго до их открытия — подобный подход позволит создать у соотечественников позитивный образ.

С созданием позитивного образа может быть немного проще в случае развития нового курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане. Осенью прошлого года власти начали обсуждать перспективы появления подобного проекта в Каякентском районе. По словам главы республики Сергея Меликова, для территории также будет разработан мастер-план. Привлечь гостей в регион, вероятно, будет не слишком сложно: последние несколько лет Дагестан переживает туристический бум. Согласно подсчетам местных властей, в 2022 году здесь побывало более 1,5 млн туристов, на 44% больше, чем годом ранее. Проблемой здесь опрошенные «Деньгами» участники туррынка считают нехватку качественных средств размещения, особенно в период высокого летнего сезона.

Новые места спроса

Еще одно перспективное место для создания новой туристической территории — Приморский край. Перспектива появления нового круглогодичного курорта обсуждается на территории Хасанского района, который сейчас пользуется популярностью для отдыха у местных жителей. Мастер-план развития этой территории местные власти планируют разработать совместно с «Туризм.РФ». Проблемой для развития туризма в регионе, вероятно, станет не слишком продолжительный курортный сезон и длительный перелет из Москвы. Тем не менее востребованность Приморья растет: в этом году региональные власти рассчитывают принять 3,8 млн гостей, на 500 тыс. больше, чем годом ранее. Дополнительные перспективы создает и постепенное открытие въездных туристических рынков, в частности Китая. В допандемийном 2019 году регион посетили почти 1 млн иностранных путешественников.

Алексей Кожевников считает достаточно перспективным и развитие горнолыжных территорий, в частности курорта Архыз. Эксперт вспоминает о существовавшем еще с советских времен амбициозном проекте по строительству автомобильного тоннеля из Архыза до Красной Поляны. Таким образом курорт мог бы быть соединен с дополнительным горным кластером, а также стать заметно ближе к черноморскому побережью. Впрочем, Сергей Ромашкин сомневается, что планы подобного строительства когда-либо будут реализованы из-за высокой стоимости и призрачных перспектив. «Пока мы не видели расчетов, которые убедительно показывали бы, что дорога будет загружена и ее создание принесет весомый эффект»,— говорит он.

Опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов, давших впоследствии импульс к развитию туризма, у России уже есть. Здесь стоит вспомнить масштабное строительство в Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года. Стоимость подготовки к ней, по данным Счетной палаты, составила 325 млрд руб., и это в ценах десятилетней давности. «Олимпиада сама по себе имела мощное маркетинговое значение для продвижения туристического потенциала, но и она дала эффект не сразу — в первое лето после Игр загрузка отелей составляла 20%»,— вспоминает Сергей Ромашкин. Для получения дополнительного туристического потока отельерам, по мнению эксперта, все же пришлось прикладывать собственные усилия по продвижению направления. Еще один пример масштабного инфраструктурного проекта — Крымский мост. За год его работы туристический поток на полуостров вырос на 30%, подсчитывал в 2019 году министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Отпуск своим ходом

Еще одно из недавних поручений президента правительству касается создания концепции развития автомобильного туризма, в том числе между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Проект должен включать федеральные трассы Москва—Санкт-Петербург и Москва—Казань. Потенциальный спрос в этом сегменте велик. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее указывал, что сейчас в России около 60 млн автолюбителей и все они — потенциальные автотуристы. Если к путешествиям удастся привлечь 30 млн из них, это обеспечит отрасли дополнительно 250 млрд руб. в год. Высокие ожидания от развития направления и у профильных ассоциаций. Президент Общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев ранее заявлял «РИА Новости», что в Европе этот вид туризма ежегодно приносит €55 млрд, в то время как в России показатели незначительны.

Алексей Кожевников поясняет, что ключевое направление для развития в стране автотуризма — создание придорожной инфраструктуры. Выделение мест создания стоянок и подводов к ним — не всегда простая задача, требующая большого числа согласований. «Мы сталкивались с ситуациями, когда подобные участки предлагались инвесторам на трассе, вдали от населенных пунктов — найти персонал для работы на них в этом случае крайне сложно»,— поясняет эксперт. По его словам, не всегда возможно подвести коммуникации. Сергей Ромашкин добавляет, что автомобильные путешественники практические всегда — самостоятельные туристы, планирующие свое путешествие без помощи агента или туроператора. На этом фоне успех их поездки во многом зависит от наличия информационного ресурса.

Важными мерами для развития автотуризма господин Ромашкин считает создание карты проработанных автомобильных маршрутов, разработку стандарта для создания региональных информационных сайтов. «Яркий пример здесь — переправа на остров Ольхон на Байкале, далеко не все туристы знают, что в период высокого сезона это очень загруженное место, поездку через которое важно планировать заранее, получить эту информацию на официальных ресурсах нельзя»,— поясняет он. Одновременно, по мнению эксперта, у путешественников должно быть четкое представление о необходимых услугах, на которые они могут рассчитывать в дороге,— местах ночевок, кафе, экстренной помощи. К важным направлениям господин Ромашкин относит и возможности для бронирования услуг гидов.

В числе важных направлений для развития автомобильного, а заодно и природного туризма часто выделяется создание модульных отелей. Проще говоря — глэмпингов и кемпингов. В ближайшие два года на развитие этого направления уже выделено 8 млрд руб. федеральных субсидий, отбор регионов для участия в программе пока идет. Впрочем, направление демонстрирует уверенные темпы развития и само по себе. По данным «Контур.Фокус», по итогам марта число организаций с видом деятельности «кемпинг» в России выросло на 13%, до 1,03 тыс. Это самая выраженная динамика на рынке средств размещения: в целом гостиниц за тот же период стало больше всего на 4%, а количество санаториев сократилось на 1%. Модульные средства размещения традиционно привлекают инвесторов за счет сравнительно небольшого порога вхождения и, соответственно, быстрой окупаемости. Властям же такое решение позволяет оперативно наращивать число доступных мест размещения. Хотя отдельной нормативной базы для работы кемпингов и глэмпингов в России пока нет.

Александра Мерцалова