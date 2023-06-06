Офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны получил восемь лет строгого режима по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) приговорил 42-летнего старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны РФ программист по специальности Евгения Тарутина к восьми годам колонии строгого режима. Об этом стало известно «Ъ».

Другим фигурантом дела стал бывший директор ростовского ООО «ДЗ Консалтинг» 45-летний Александр Деркунский. Его суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия ФСБ, Евгений Тарутин передавал через интернет Александру Деркунскому результаты научно-исследовательских работ, проводимых в интересах Минобороны РФ. Помимо «ДЗ Консалтинг» он управлял международной компанией с таким же названием и варшавской компанией Rusolut. Предприниматель наладил за границей производство и продажу программно-аппаратных комплексов. В числе многочисленных покупателей, силовики называли коммерческие организации и секретные службы.

Оба фигуранта признали свою вину и получили наказание ниже низшего предела.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Военная программа изменила родине».

Иван Недокопов, Юрий Сенаторов

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