Военная программа изменила родине

Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о госизмене, в которой обвиняются старший офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны программист по специальности Евгений Тарутин и экс-директор ростовского ООО «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский. По версии следствия ФСБ, офицер передавал результаты научно-исследовательских работ, проводимых в интересах военного ведомства, предпринимателю, а тот за границей наладил производство и продажу программно-аппаратных комплексов. Оба признали свою вину и получили наказание ниже низшего предела: Евгений Тарутин — восемь лет колонии строгого режима, Александр Деркунский — девять лет.

Уголовное дело о государственной измене, фигурантами которого являются старший офицер Курского научно-исследовательского института программист Евгений Тарутин и бывший директор ростовского ООО «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский, управлявший международной компанией с аналогичным названием, а также варшавской компанией Rusolut, 2-й Западный окружной военный суд рассматривал около трех месяцев. Все судебные заседания, как и оглашение резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа «секретно» на материалах уголовного дела. Оба подсудимых были признаны тройкой судей виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). И на следствии, и в суде они полностью признали свою вину и заявили о раскаянии. Прокурор в ходе прений просил для 42-летнего Евгения Тарутина девять лет лишения свободы и лишения офицерского звания, для 45-летнего Александра Деркунского — десять лет.

В своем последнем слове подсудимые просили суд о снисхождении, утверждая, что своими действиями не намеревались наносить ущерб обороне государства, а руководствовались лишь личными коммерческими интересами.

В результате тройка, учитывая признание фигурантами вины и деятельное раскаяние, дала каждому на год меньше, чем просило гособвинение: господин Тарутин получил восемь лет строгого режима, господин Деркунский — девять лет.

Выпускник физфака Ростовского государственного университета Александр Деркунский был задержан сотрудниками ФСБ в конце июня 2021 года в Ростове-на-Дону. Ему предъявили обвинение, а Ленинский районный суд областного центра избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Немного позже в Курске по аналогичному обвинению задержали и старшего офицера НИИ Евгения Тарутина, которого также отправили в СИЗО. Оба фигуранта не стали отпираться и стали активно сотрудничать со следствием.

Как было установлено следственным управлением ФСБ, высококвалифицированный специалист в области программирования, обладатель целого ряда патентов Тарутин и предприниматель Деркунский познакомились благодаря интернету и быстро поняли, что у них есть общие интересы.

По версии следствия, господин Деркунский, имеющий российское и польское гражданства, через интернет получал от программиста Тарутина результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах Минобороны программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий. Затем с согласия своего делового партнера предприниматель организовал за границей серийное производство этого программно-аппаратного комплекса, используя полученные от господина Тарутина данные, и на коммерческой основе осуществлял его распространение. В числе многочисленных покупателей комплекса, по данным российских силовиков, были не только коммерческие организации, но и секретные службы. Об этом, в частности, говорилось в суде при избрании господину Деркунскому меры пресечения и ее дальнейшем продлении.

Учитывая, что подсудимым было назначено наказание ниже низшего предела (ст. 275 УК РФ предусматривает от 12 лет лишения свободы), можно предположить, что обжаловать судебное решение они не станут. Защита от комментариев по делу воздержалась.

Юрий Сенаторов