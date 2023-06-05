«Вегас» выскочил из сейва

Финальная серия Кубка Стэнли открылась матчем, довольно солидный счет которого не совсем точно отражает суть происшедшего. На самом деле «Вегас Голден Найтс» победил — 5:2 — дома «Флорида Пантерс» в тяжелой борьбе, пропустив первым, и не в последнюю очередь благодаря чудесному эпизоду со спасением своих ворот в безнадежной ситуации голкипером Эдином Хиллом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо (№81) забрасывает первую из пяти шайб в ворота «Флориды»

Фото: John Locher / AP Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо (№81) забрасывает первую из пяти шайб в ворота «Флориды»

Фото: John Locher / AP

С главной цифрой и с главной картинкой матча, которым стартовал финал Кубка Стэнли, все было просто, никаких альтернатив. Цифра — это, конечно, девятка.

В девятый раз в нынешнем play-off «Вегас» продемонстрировал, видимо, одно из своих важнейших свойств. Свойство, которому принадлежит важнейшее место в том наборе, что позволил клубу взлететь так высоко. До финала он уже приучил к тому, что совершенно спокойно переваривает ситуации, когда оппонент ведет. Многие команды, отставая, нервничают, допускают ошибки, но «Вегас» точно не из их числа. Для него чужое лидерство — полная ерунда.

«Флорида», кстати, в этом матче открыла счет отнюдь не на пустом месте. Он вообще начинался для нее хорошо. Так хорошо, что могло возникнуть ощущение, будто она готова к нему гораздо лучше. Российский голкипер Сергей Бобровский намертво, играючи брал непростые броски. В подвижности и активности гости хозяевам не уступали. А «Вегас», заработав большинство, вдруг закопался во флоридской зоне и напоролся на контратаку, в которой удивительную для 39-летнего мужчины прыть показал форвард Эрик Стаал, поддержавший контратаку и закативший шайбу в сетку после виража за воротами.

Удар вроде бы сильный. Но никакого эффекта он не произвел. «Вегас» не задергался и еще до перерыва равновесие восстановил, опять оказавшись с лишним игроком на площадке.

Картинка — это, разумеется, эпизод из второго периода. На табло — ничья, к чему вырулит такая игра, непонятно. И тут «Флориде» удается просто идеальная комбинация. Брэндон Монтур переводит шайбу свободному Мэттью Ткачуку направо. А Ткачук, вместо того чтобы пальнуть с ходу, находит еще более красивое и одновременно практичное решение. Он, видя, что голкипер Эдин Хилл перемещается в его сторону, моментально отдает пас в центр, на линию вратарской. А там уже занял плацдарм его партнер Ник Казинс.

Это спасение Хилла, сумевшего каким-то образом, чуть ли не вопреки законам природы, неумолимо тянущим его вдаль от той точки, где стоял собиравшийся через мгновение отпраздновать гол Казинс, угадать, что нужно сделать, и подставить под шайбу клюшку, потом награждали всеми возможными эпитетами — «невероятное», «невозможное», «фантастическое». А тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди говорил, что сейв из тех, что «переворачивает» игры.

Хотя, строго говоря, никакого вот прямо очевидного, режущего глаз поворота не произошло: «Флорида» после подвига Хилла по крайней мере не смотрелась командой, находящейся в шоковом состоянии. Но в любом случае, не случись это волшебное спасение Хилла, «Вегасу» наверняка было бы гораздо труднее справиться с противником.

Впрочем, в то же время нельзя сказать, будто бы, вдохновившись вратарскими чудесами, он справился легко. Итоговый счет — типичный обман зрения, скрывающий реальность. А она заключалась в том, что во второй двадцатиминутке команды обменялись голами (флоридский, перед сиреной, казался жутко ободряющим для нее), а в заключительной гости некоторое время выглядели чрезвычайно бодрыми. Глядя на то, как они назойливо наседают, нельзя было предположить, что матч закончится их крупным поражением.

Все действительно решили нюансы. «Вегас» снова вышел вперед — во многом благодаря фирменному упрямству своего российского форварда Ивана Барбашева. У Барбашева был классный момент, но он уперся во все просчитавшего Бобровского. Нападающий, однако, не остановился, отвоевал шайбу и скинул ее назад — защитнику Заку Уайтклауду. А бросок последнего достиг цели, поскольку Бобровскому перекрыли обзор.

Вскоре мастерством и упорством блеснул другой форвард «Вегаса» Марк Стоун. Мэттью Ткачук пытался мягко, чтобы досталась своему, выкинуть шайбу из зоны, а Стоун умудрился перехватить ее на лету, примерно в метре надо льдом — и сразу же стрельнуть без шансов для Бобровского. У «Флориды» была надежда на то, что видеоповтор подтвердит ее версию об игре высоко поднятой клюшкой, но нет, не подтвердил. А пятый гол Райлли Смит забил уже в пустые ворота: гости в концовке, понятно, убрали Бобровского ради шестого полевого игрока в бесполезной попытке убежать от поражения, не очень-то, надо полагать, прояснившего расклад в серии. Все-таки «Флорида», несмотря на осечку, не походила на стопроцентного аутсайдера.

Алексей Доспехов