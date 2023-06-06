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Коммерсантъ FM
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FinExpertiza: доля россиян с ежемесячными доходами от 45 тыс. руб. выросла до 36,2%,

В 2022 году доля граждан с ежемесячными доходами от 45 тыс. руб. (выше среднероссийского уровня) выросла на 6,2 процентного пункта, до 36,2% или 53,1 млн человек, подсчитали в FinExpertiza. По ее данным, средний доход россиянина в прошлом году составил 44,94 тыс. руб.

Максимальная доля населения с такими доходами живет на Чукотке (78,2%), Ямале (74,2%), в Москве (74%), Магаданской области (73,2%), Ненецком автономном округе (72,3%), на Сахалине (60,4%), Камчатке (59,9%), в Санкт-Петербурге (55,8%), Югре (55,3%) и Мурманской области (54,8%).

Минимальная доля жителей с доходом более 45 тыс. руб. зафиксирована в Ингушетии (4,4%), Карачаево-Черкесии (6,7%), Калмыкии (7,4%), Тыве (7,6%), Марий Эл (10,9%), на Алтае (11,6%), в Мордовии (11,6%), Чувашии (12,5%), Курганской области (13%) и Хакасии (14,7%).

По подсчетам аналитиков Sberbank CIB, доходы россиян за прошлый год выросли чуть больше чем на 1,5%. При этом официальные данные Росстата говорят об их падении на 1%. Аналитики связывают расхождение с тем, что Росстат недооценил финансовые вложения населения. Сумма этих неучтенных средств близка к 6 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Депозиты выпали из отчета».

Лаура Кеффер

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