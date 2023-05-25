Депозиты выпали из отчета

Сбербанк опроверг данные Росстата. По подсчетам аналитиков Sberbank CIB, доходы россиян за прошлый год выросли чуть больше чем на 1,5%. При этом официальные данные говорят об их падении на столько же. Аналитики связывают расхождение с тем, что Росстат недооценил финансовые вложения населения, уточняет РБК. Сумма этих неучтенных средств близка к 6 трлн руб. Речь идет о депозитах, наличной валюте и акциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитики склонны согласиться с выводами банкиров. Причем именно на оценку «Сбера» как самого народного банка можно опираться с уверенностью, полагает вице-президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов: «Я не сомневаюсь в том, что "Сбер" это знает, поскольку это основное место хранения накоплений граждан судя по тому, что есть в финансовой отчетности банковской системы.

Поэтому если у Сбербанка есть официальные сведения, то я склонен доверять скорее ему, нежели Росстату, поскольку второй последние годы корректирует свои данные с учетом конкретных исследований субъектов и оценки экономического состояния страны. Наверное, если учесть, что значительная часть средств контролируется банками, хранится там, то у "Сбера" более адекватная отчетность, которая, скорее всего, повлечет за собой изменение отчетности и Росстата.

Что касается недооцененных финансовых вложений, вероятнее всего, это все-таки депозиты населения. Но в последнее время финансовые структуры, агенты уделяют много сил и времени тому, чтобы граждане заинтересовались биржевыми инструментами. Возможно, и там есть какие-то вложения, но, думаю, речь в большей степени о депозитах».

Эти незамеченные Росстатом почти 6 трлн руб. не просто искажают статистику, но и влияют на повседневную жизнь россиян. Например, из-за того, что официальные подсчеты говорят о падении доходов населения, банки могут ужесточать требования к заемщикам. В итоге взять кредит будет сложнее, пояснил экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков:

«Оценки скорости роста доходов влияют на то, насколько банки агрессивно кредитуют, стандарты кредитования жесткие или, наоборот, мягкие.

Когда мы видим их падение, кредитные организации обычно ужесточают эти стандарты, особенно в потребительском сегменте. Если "Сбер" видит более скорый рост заработка, скорее всего, это приведет к повышению доступности кредитования за счет уменьшения оценки кредитного риска. Эффект здесь скорее в том, что уровень одобрения "потребов" вырастет.

При этом Росстат учитывает и расходы россиян, именно из них и берется оценка серых ненаблюдаемых доходов. То есть мы, с одной стороны, видим изменение финансовых активов плюс какие-то видимые заработки, с другой — Росстат обследует бюджеты домашних хозяйств и фиксирует траты. Обычно люди расходуют больше, чем зарабатывают. Это значит, что какая-то часть доходов невидима, отсюда и берется эта невидимая недооценка.

В этом году доходы вырастут главным образом за счет зарплат. Наши номинальные зарплаты в 2023-м растут в среднем на 10-12% — где-то больше, где-то меньше. Инфляция в этом году будет порядка 5%. Так, мы увидим рост реальной средней зарплаты на 7-8% год к году. В реальном выражении доходы, думаю, увеличатся на 2-3%».

То, что Росстат учитывает не все вложения россиян, ранее заметили и аналитики Центробанка. В частности, речь шла о ценных бумагах. Особенно очевидно это стало в 2020 году, когда произошел существенный рост инвестиций на фондовом рынке. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ тогда изучил чистые вложения населения в акции на основе депозитарной отчетности и заявил, что его оценка оказалась в разы больше, чем у Росстата.

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Светлана Белова