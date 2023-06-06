Суд лишил бывшего мэра Воронежа Александра Цапина части участка рядом с рекой Усмань

Новоусманский райсуд Воронежской области частично удовлетворил иск регионального управления Росимущества о признании отсутствующим права собственности у экс-мэра Воронежа и бывшего вице-губернатора Александра Цапина на ту часть земельного участка в Новой Усмани, которая накладывается на реку Усмань. Это следует из судебной документации

Речь идет об участке площадь 8,9 тыс. кв. м с домом на нем на 519,5 кв. м, который Александр Цапин купил в 2022 году. Водоохранная зона реки Усмань, следует из решения суда, составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы — 20 м. Суд выяснил, что участок пересекает береговую полосу, площадь пересечения составляет 312 кв. м.

Росимущество требовало признать недействительными результаты межевания, полученные при образовании участка в части включения в его границы реки, а также обязать Александра Цапина в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах участка. Кроме того, ведомство хотело, чтобы бывший мэр в случае неисполнения решения выплачивал 2 тыс. руб. неустойки за каждый день просрочки.

Представитель Александра Цапина требования истца признала частично, «поскольку возращений относительно определения границ земельного участка в соответствии с заключением кадастрового инженера не имеется». Однако она возражала против обязательств внесения в ЕГРН и неустойки, «поскольку ее взыскание не может быть применимо к данному спору». «Кроме того, истец не лишен права самостоятельно предъявить решение суда к исполнению в Росреестр», — отмечается в документации. В итоге суд отклонил требование о внесении в ЕГРН.

Сам Александр Цапин ранее говорил «Ъ-Чернроземье», что ни он сам не имеет претензий к Росимуществу, ни ведомство к нему. По его словам, на этой части нет строений, спорная земля находится за забором. Проблема была в том, пояснил господин Цапин, что весь участок был выделен владельцу еще до того, как власти начали оформлять прибрежную полосу.

Всего воронежское управление Росимущества подало более 40 исков о признании отсутствующим права частной собственности в отношении 260 участков, сформированных в прибрежной зоне рек региона.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Некислые берега».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте