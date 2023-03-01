Некислые берега

Территориальное управление Федерального агентства по государственному имуществу в Воронежской области через суд пытается лишить бывшего мэра и губернатора Александра Цапина части участка площадью 8,9 тыс. кв. м в Новой Усмани. По данным ведомства, границы участка пересекают береговую полосу и находящуюся в федеральной собственности реку. По законодательству частные лица не могут владеть акваториями федеральных водных объектов. Господин Цапин согласен с требованиями, хотя участок был выделен раньше, чем власти оформили прибережную полосу. Росимущество подало уже более 40 аналогичных исков в отношении 260 объектов. Юристы отмечают «внушительную кампанию» государства по устранению нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцев более 260 участков на берегах воронежских рек ждут в судах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владельцев более 260 участков на берегах воронежских рек ждут в судах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новоусманский райсуд Воронежской области приступил к рассмотрению иска регионального управления Росимущества к Александру Цапину. Третьими лицами к делу привлечены администрация 1-го Усманского поселения, район, Донское бассейновое водное управление Росводресурсов и областное управление Росреестра.

В теруправлении Росимущества «Ъ-Черноземье» рассказали, что требуют признать отсутствующим право собственности господина Цапина на земельный участок в Новой Усмани «в части площади наложения его границ на федеральный водный объект — реку Усмань». В ведомстве со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) пояснили, что границы участка пересекают реку и его береговую полосу. Какая это именно площадь участка и есть ли в этой зоне какие-либо здания, не уточняется.

Информацию о незаконном владении Росимущество получило от регионального департамента имущественных и земельных отношений. Он обратился в ведомство «в соответствии с утвержденной дорожной картой по контролю, выявлению и демонтажу незаконных строений в прибрежной зоне рек». Департамент просил устранить нарушения земельного и водного законодательства. В Росимуществе отметили, что частные лица не могут владеть земельными участками, включающими в себя часть акватории федеральных водных объектов и их береговых полос.

«Сделки по приватизации спорных земель являются недействительными»,— добавили там.

По данным Росреестра, площадь принадлежащего бывшему мэру участка составляет 8,9 тыс. кв. м. Он имеет «учтенный» статус и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Кадастровая стоимость — 5,2 млн руб. Последние сведения о нем были внесены в конце декабря 2022 года.

Александр Цапин рассказал «Ъ-Черноземье», что ни сам не имеет претензий к Росимуществу, ни ведомство к нему. «Этот участок я приобрел в прошлом году. Строений никаких на этой части участка нет, она находится за забором, заберут несколько квадратных метров»,— пояснил господин Цапин. По его словам, проблема в том, что весь участок был выделен владельцу еще до того, как власти начали оформлять прибрежную полосу.

Александру Цапину 73 года. Он уроженец села Галиевка Богучарского района Воронежской области. Работать начал в 1972 году в НПО «Электроника», где занимал инженерные и руководящие должности. Был избран секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ. В 1979 году стал заместителем председателя исполкома Железнодорожного райсовета Воронежа. После был председателем Ленинского райисполкома, первым зампредседателя и председателем Воронежского горисполкома. В 1992 году стал главой администрации города, с 1994 года одновременно возглавлял горсовет. В 1995 году стал первым всенародно избранным мэром. С октября по декабрь 1996 года возглавлял областную администрацию. В 1997 году снова был избран мэром. В 2001–2009 годах работал вице-губернатором, курировал строительную сферу и ЖКХ. В 2019 году стал почетным гражданином Воронежа.

Александр Цапин не единственный владелец спорных земель, к которому у властей есть претензии. Воронежское управление Росимущества подало уже более 40 исков о признании отсутствующим права частной собственности в отношении 260 участков, сформированных в прибрежной зоне рек региона. В 2023 году такая работа продолжится «в плановом порядке». При этом в ведомстве нет информации о роде деятельности владельцев таких участков. «Такие сведения в отношении ответчиков не являются обязательными при предъявлении иска»,— пояснили в Росимуществе.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что Земельный кодекс запрещает приватизацию земель, признаваемых береговой полосой, под которую попадают участки 5–20 м от среднемноголетнего уровня воды в зимний период. Кроме того, действуют «существенные ограничения» в водоохранной зоне, а она для крупных рек протяженностью от 50 км составляет 200 м.

«Размещение жилых объектов здесь в принципе возможно, но только при условии соблюдения природоохранных требований (в частности, путем установки дренажных систем, водоотвода), однако постройки не могут блокировать доступ к водоему. Установка каких бы то ни было ограждений по берегам рек, блокирующих доступ к воде, если это не искусственный водоем или не рыбное хозяйство, категорически запрещено»,— рассказал эксперт.

Впрочем, отметил господин Федюкин, наличие ограничений на практике «крайне редко» останавливает владельцев примыкающих к водным объектам участков: «Захваты береговых линий и даже попытки узаконить такие захваты встречаются повсеместно». В то же время, подчеркнул он, в последние годы со стороны государства развернута «достаточно внушительная кампания» по устранению таких нарушений.

По мнению эксперта, из-за законодательно установленных ограничений через суд «практически невозможно» добиться сохранения за собой спорных участков.

«Если захваченный участок берега не застроен, как правило, все проходит относительно безболезненно, а вот если на берегу возведены жилые или хозяйственные объекты, то они чаще всего признаются незаконными и подлежат сносу»,— пояснил Евгений Федюкин. Если же владельцу удалось узаконить землю, достаточно через суд оспорить право собственности именно на ту часть участка, которая накладывается на границы водного объекта и береговую полосу, добавил он. В этих случаях крайне редко речь идет о признании недействительной сделки по приобретению всего участка: «Такая необходимость возникает, например, когда весь участок оказывается в зоне, где любая хозяйственная деятельность запрещена в принципе».

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что в суде «Росимущество будет ссылаться на положения о ничтожности сделки, нарушающей законодательство РФ». Младший юрист фирмы «Ялилов и партнеры» Диана Халитова согласна, что последствием спора может быть признание сделки купли-продажи недействительной или «исключение соответствующей записи в ЕГРН».

Александр Прытков