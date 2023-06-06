Выборы мэра Москвы назначат 7 июня

Мосгордума планирует рассмотреть вопрос о назначении сентябрьских выборов мэра Москвы на пленарном заседании в среду, 7 июня. Соответствующее решение 5 июня утвердила комиссия по организации работы Мосгордумы. Спикер столичного парламента и глава комиссии Алексей Шапошников (ЕР) напомнил, что по закону постановление думы о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в данном случае в период с 2 по 12 июня. Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября.

В пятницу, 9 июня, московское городское отделение партии «Единая Россия» проведет конференцию, на которой будет представлен кандидат от партии на выборах мэра Москвы. Об этом журналистам сообщили в исполкоме московского отделения. Ранее “Ъ” сообщал, что действующий столичный градоначальник Сергей Собянин впервые будет баллотироваться на предстоящих мэрских выборах как кандидат от «Единой России», а не самовыдвиженец. Для господина Собянина это будут уже третьи выборы мэра Москвы: в 2013 и 2018 годах он участвовал в выборах как самовыдвиженец при поддержке «Единой России». По словам лидера московских единороссов, зампреда Госдумы Петра Толстого, решение Сергея Собянина выдвигаться в этом году от партии объясняется его тесной связью с ЕР, а также консолидацией общества вокруг президента и партии.

Как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к выборам, список кандидатов в мэры столицы на предстоящих выборах ограничится только представителями парламентских партий. КПРФ собирается выдвинуть внука лидера партии, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. От «Справедливой России — За правду» в кампании намерен принять участие руководитель столичного отделения СРЗП депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР заявила о готовности выдвинуть в мэры 31-летнего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, а «Новые люди» выдвинут вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Елена Рожкова