Apple показала новое поколение компьютеров Mac Studio и Mac Pro

Компания Apple в ходе всемирной конференции для разработчиков WWDC показала новое поколение настольных компьютеров Mac Studio и Mac Pro, которые позиционируются как самые мощные Mac в истории. Новые Mac Studio и Mac Pro уже доступны для заказа, а поставки клиентам начнутся с 13 июня. Стоимость Mac Studio составит от $2 тыс., а Mac Pro обойдется минимум в $7 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Business Wire / AP Фото: Apple Следующая фотография 1 / 2 Фото: Business Wire / AP Фото: Apple

Новый Mac Studio доступен с чипами M2 Max и M2 Ultra. Новинка с M2 Max в полтора раза производительнее предшественника и может иметь до 96 Гб объединенной памяти, а версия с M2 Ultra втрое быстрее предыдущей версии и доступна со 192 Гб объединенной памяти. Новый Mac Studio оснащен HDMI с более высокой пропускной способностью, обеспечивающим разрешение до 8K и частоту кадров 240 Гц, а благодаря M2 Ultra компьютер поддерживает до шести мониторов Pro Display XDR одновременно. Предусмотрены беспроводные протоколы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, четыре порта Thunderbolt 4, порт Ethernet 10 Гбит/с, улучшенный порт HDMI и два порта USB-A, два порта USB-C и слот для SD-карты на передней панели.

Новый Mac Pro получил флагманский процессор M2 Ultra в сочетании с 192 Гб объединенной памяти, что позволяет воспроизводить сразу 22 потока видео 8K ProRes и поддерживает до шести Pro Display XDR. Компьютер получил семь слотов расширения PCle для подключения дополнительного оборудования. Mac Pro имеет восемь портов Thunderbolt 4 (шесть сзади и два сверху), три порта USB-A, два порта HDMI с более высокой пропускной способностью, поддерживающих разрешение до 8K и с частотой кадров до 240 Гц, два порта Ethernet 10 Гбит/с и разъем для наушников, позволяющий использовать наушники с высоким импедансом. Поддерживаются беспроводные протоколы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Максим Вершинин