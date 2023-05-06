Верховный суд не поднял водителям настроение

Автомобилисты, наказанные за вождение в нетрезвом виде, пытаются вернуть права, ссылаясь на недавнее решение Конституционного суда (КС), который постановил временно не наказывать граждан за вождение под воздействием лекарств. Водитель из Санкт-Петербурга дошел до Верховного суда (ВС), доказывая незаконность решения об изъятии удостоверения за найденный в моче психостимулятор пировалерон (используется в том числе для лечения апатии), запрещенный к свободной продаже в России. ВС пояснил: временный запрет КС касается только тех случаев, когда лекарство не является психотропным или наркотическим, в остальных случаях наказание абсолютно законно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд вновь разъяснил водителям и инспекторам, как читать инструкции к лекарствам

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Верховный суд вновь разъяснил водителям и инспекторам, как читать инструкции к лекарствам

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Верховный суд опубликовал постановление, касающееся дела Максима Сафонова из Санкт-Петербурга. 28 июня 2020 года остановившие автомобиль, которым управлял господин Сафонов, сотрудники ГИБДД обратили внимание на красноватое лицо и странное поведение водителя, следует из материалов суда. Инспекторы проверили содержание алкоголя в выдохе, но ничего не нашли, после чего направили водителя на медицинское освидетельствование к врачу, поскольку признаки опьянения были явные. В анализе мочи господина Сафонова обнаружили вещество под названием пировалерон.

В материалах дела не приводится объяснений водителя. Данное вещество относится к категории психоактивных и используется для клинического лечения апатии или подавления аппетита, рассказал “Ъ” нарколог Александр Ковтун. Это относительно редко встречающийся психостимулятор. Единственная страна, где применение пировалерона является легальным,— Австралия, в России он запрещен к свободной продаже, добавляет доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов.

Так или иначе, состояние опьянения у Максима Сафонова было официально установлено. Суд лишил водителя прав 5 ноября 2020 года. Господин Сафонов обжаловал решение в Третьем кассационном суде общей юрисдикции, а затем в ВС.

Водитель в своей жалобе сослался на постановление Конституционного суда от 24 ноября 2022 года (“Ъ” рассказывал о нем), запретившее судам наказывать водителей за обнаруженные в организме следы лекарств. КС нашел в КоАП законодательный пробел, не позволяющий использовать этот вид наказания (хотя ранее многие суды его использовали). ГИБДД в связи с решением КС уже запретила инспекторам направлять в суды материалы, связанные с найденными у водителей лекарственными веществами. Запрет этот временный — пока не внесены уточняющие поправки в КоАП. МВД уже подготовило законопроект, сейчас, по данным “Ъ”, документ находится в правительстве и в Госдуму еще не вносился.

В любом случае постановление КС не распространяется на дело Максима Сафонова, счел Верховный суд, поскольку этот документ касается только тех случаев, когда в организме водителей найдены лекарственные вещества, не относящиеся к психотропным или наркотическим (например, фенибут, феназепам, некоторые антидепрессанты). Пировалерон же включен в перечень «наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров», утвержденный постановлением правительства №681. В этом же перечне находятся героин, кокаин, морфин и кодеин. В связи с этим решения нижестоящих судов ВС признал законными и наказание Максима Сафонова оставил в силе.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предполагает, что попытки воспользоваться постановлением КС со стороны автомобилистов еще будут, но они «заведомо обречены на неудачу», если в материалах дела речь идет о веществах, находящихся в перечне наркотических или психотропных.

По данным ГИБДД, в 2022 году было выявлено 18,3 тыс. водителей в состоянии наркотического опьянения (18,7 тыс. в 2021 году). За три месяца 2023 года в России зафиксировано 138 ДТП, в которых участвовали автомобилисты, употреблявшие наркотики.

Иван Буранов, Наталья Костарнова