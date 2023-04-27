Вождение в нетрезвом виде 2023: наказание, лишение прав

Какие законы регулируют ответственность за пьяную езду, как определяют состояние опьянения, какой штраф предусмотрен за вождение в нетрезвом виде и можно ли опротестовать лишение прав — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российское законодательство запрещает управление транспортным средством, если уровень алкоголя в крови водителя превышает допустимые нормы.

Неприемлемым считается наличие:

— более 0,3 г этилового спирта на 1 л крови водителя;

— более 0,16 мг на 1л выдыхаемого воздуха.

Разрешенные 0,3 промилле — это, например, около 300 г легкого пива, выпитых более чем за час до поездки мужчиной весом 75 кг. Однако показатели индивидуальны и зависят от многих факторов, в том числе наличия технических погрешностей при определении уровня промилле. Важно помнить, что в ряде случаев превысить норму можно даже употребляя даже квас, кефир или содержащие алкоголь лекарства.

Как определяется нетрезвое состояние

После остановки автомобиля сотрудник ГИБДД вправе отстранить водителя от управления, если подозревает его в употреблении алкоголя. Подозрения считаются оправданными при наличии следующих признаков:

— запах алкоголя;

— бессвязная речь;

— неадекватное поведение;

— плохая координация;

— нездоровый цвет кожных покровов;

— дрожание рук.

Одного из этих признаков достаточно для отстранения. После этого составляется протокол в присутствии двух понятых либо с проведением видеосъемки. В нем обязательно должны быть указаны:

— данные об инспекторе и о водителе;

— данные о транспортном средстве;

— дата и время происходящего, место действия;

— вышеописанные основания для отстранения.

Протокол должен быть подписан обеими сторонами, каждой выдается экземпляр.

Далее водитель проходит первичное освидетельствование — его проверяют на алкотестере. Процедура осуществляется два раза с интервалом в 20 минут.

Важно! Алкотестер должен быть сертифицирован и перед измерением наличия алкоголя опломбирован. Инспектор должен надлежащим образом оформить сопутствующий тесту акт.

В ряде случае происходит освидетельствование сразу в медицинском учреждении:

— если водитель отказывается проверяться на месте;

— если водитель не согласен с результатами проверки;

— если сотрудник ГИБДД продолжает подозревать водителя в употреблении алкоголя при допустимых результатах теста.

При направлении на медосвидетельствование составляется еще один протокол. В больнице водителя могут проверить также на наличие других запрещенных веществ в крови. При этом инспектор обязуется доставить туда водителя.

Если присутствие алкоголя в организме подтвердится либо от водителя последует отказ от освидетельствования, машина нарушителя отправится на штрафстоянку, а составленный протокол — на рассмотрение суда.

Важно! Признать водителя виновным в правонарушении может только суд.

Какие наказания предусмотрены в 2023 году

Пьяное вождение в России считается серьезным правонарушением. Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях либо в случае повторного правонарушения ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Штраф за превышение предельно допустимой концентрации алкоголя составляет до 30 тыс. руб., предусмотрено также лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования, а также за передачу машины пьяному в управление.

Если у нетрезвого за рулем нет при себе водительских прав, то он может быть арестован на срок до 15 суток.

Штраф за повторное вождение в нетрезвом виде составит от 200−300 тыс. руб., лишение водительских прав на три года, может быть применено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Уголовная ответственность в случае повторного нарушения была введена с 1 июля 2021 года.

По статистике примерно каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяных водителей.

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Если суд признал водителя виновным

Водитель обязан сдать права в отделение ГИБДД в течение трех дней после того, как суд вынес обвинительный вердикт. Права будут храниться в ГИБДД в течение всего срока лишения. Он отсчитывается от дня решения суда.

Если водитель не сдал права в ГИБДД, срок лишения отсчитывается от фактического момента сдачи или их изъятия. Уклонение от сдачи прав предусматривает наказание вплоть до обязательных работ на 100−200 часов или ареста на 15 суток.

Важно! На штрафы за пьяное вождение, в отличие от некоторых других, не распространяется скидка 50%, действующая с 2016 года.

Штраф должен быть оплачен в течение 70 дней после соответствующего судебного постановления. Обжаловать решение суда можно в течение 10 дней.

О тонкостях обжалования рассказывает Дмитрий Венгерский, автоюрист адвокатского бюро Asterisk:

«Очень сложно обжаловать в суде лишение прав за такие ситуации. Единственное на чем можно добиться положительного решения, это процессуальные нарушения со стороны сотрудников ДПС ГИБДД: например, полицейский не предложил пройти освидетельствование, которое проводит сам сотрудник ГИБДД, не составил протокол об отстранении, а без объяснения причин сразу повез на освидетельствование в медучреждение; правонарушителю не были разъяснены его права; для определения опьянения использовались несертифицированные средства.

Если вы уверены в своей невиновности, то в первую очередь спрашивайте и записывайте ответы инспектора, какие из признаков алкогольного опьянения он у вас отмечает. Во-вторых, сначала предложите составить протокол об отстранении от управления автомобилем с присутствием понятых и укажите, что не употребляли спиртное и не согласны с предъявляемыми обвинениями. Проверьте читаемость своего экземпляра протокола. В-третьих, спросите и сфотографируйте документы на алкотестер и пломбы на нем. Если это невозможно, то лучше провести освидетельствование в медучреждении. В случае отказа доказать свою невиновность будет очень сложно — такова практика».

Чтобы вернуть право на управление автомобилем по истечении назначенного судом срока наказания водитель должен заново сдать теоретический экзамен на ПДД, пройти медкомиссию и оплатить имеющиеся штрафы. Возможность досрочного восстановления прав законом не предусмотрена.