Бывший вице-президент США Майкл Пенс подал заявку на участие в выборах президента

Бывший вице-президент США Майкл Пенс сегодня, 5 июня, подал заявление в Федеральную избирательную комиссию для участия в выборах президента США в 2024 году. Он будет баллотироваться от Республиканской партии. Об этом сообщили Reuters и AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Пенс (справа)

Фото: Michael Conroy / AP Майкл Пенс (справа)

Фото: Michael Conroy / AP

Как пишут агентства, господин Пенс начнет избирательную кампанию с речи в штате Айова в среду, 7 июня. Он также планирует опубликовать видеоролик. AP отмечает, что в среду у него день рождения, ему исполнится 64 года.

Майкл Пенс был вице-президентом в администрации Дональда Трампа. Господин Пенс выступил против господина Трампа в 2020 году, когда он попытался опротестовать результаты выборов, в которых победил действующий президент США Джо Байден.

Ожидается, что всего от Республиканской партии на выборы президента будут баллотироваться 14 кандидатов. Ранее о своем участии в гонке объявили экс-президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и радиоведущий Ларри Элдер. Главным претендентом на победу в праймериз республиканцев считается Дональд Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп и чертова дюжина».

Олеся Павленко