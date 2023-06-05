FT: Европейское космическое агентство планирует запустить на Луну пилотируемую миссию

Генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер сообщил в интервью Financial Times (FT), что в настоящий момент его ведомство рассматривает предложения о создании космического корабля, с помощью которого можно будет отправить европейских астронавтов на Луну. По оценкам главы ESA, это может произойти в следующем десятилетии. Господин Ашбахер считает, что подготовка пилотируемой миссии на Луну нужна Европе, чтобы не отстать в мировой космической гонке от США, Китая и Индии.

«То, что сейчас происходит в США, Китае и Индии, весьма впечатляет,— отметил глава ESA.— Если же оценить полностью самостоятельные космические проекты Европы, то можно заметить, что дело обстоит далеко не на том же уровне. Поэтому я вижу здесь много новых возможностей, хотя некоторые из этих возможностей уже были упущены».

В марте группа независимых экспертов подготовила по заказу ESA доклад, в котором говорится, что к настоящему времени объявлено уже примерно о 100 лунных миссиях, которые должны состояться к 2030 году,— как от государственных агентств, так и от частных компаний. И только в двух из них ведущую роль играет Европейское космическое агентство.

Евгений Хвостик