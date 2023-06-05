Работодателям не откликается

IT-специалистов в России все больше, а мест для них меньше. Число откликов на вакансии в этой сфере выросло примерно в полтора раза, до 23,5 млн. Такими данными поделился HeadHunter. Аналитики сравнили количество откликов с января по май этого года с аналогичным периодом 2022-го. При этом вакансий в отрасли за то же время стало всего на 7% больше. Сейчас их около 270 тыс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правда, как правило, речь идет о молодых специалистах, которые готовы работать даже бесплатно и откликаются на любые вакансии, говорит директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин: «Вакансий будет меньше, оплата труда будет падать, потому что рынок начинающих специалистов переполнен. Если вы размещаете вакансию мидл-специалиста, вам придет 50-100 резюме от джуниоров.

Отрасль сокращается, но запрос по-прежнему есть, конкуренция в ней становится выше. Наблюдается колоссальный дисбаланс: огромная толпа джуниоров готова работать хоть за бесплатно иногда, на стажировки идут просто для того, чтобы набраться опыта. Но зарплаты существенно вырастают даже после одного года промышленной работы.

Многие стремятся попасть в крупные IT-компании, поработать в командах и уже с багажом знаний куда-то переходить. Человек может прийти на зарплату в 30 тыс. руб., а через два года запросить 120 тыс. руб., а еще через два — 200 тыс. руб. То есть рост за несколько лет значительно превышает аналогичные возможности во всех других отраслях».

Молодые специалисты действительно стали чаще откликаться на вакансии в сфере информационных технологий, подтверждает гендиректор компании-разработчика IT-решений для бизнеса Umbrella Group Станислав Мешков. Впрочем, по его словам, спрос на них сейчас не очень велик:

«Если сравнивать с прошлым годом, сейчас с поиском сотрудников стало проще, больше откликаются.

Большая часть — джуны, потому что много компаний навыпускало огромное число людей, например, после трехмесячных курсов. Мы берем таких к себе, но не очень часто. Это скорее не под направление как таковое даже, а под руководителя, который согласен тратить свое время, зачастую нерабочее, чтобы инвестировать в будущих сотрудников».

При заметной активности молодых IT-специалистов на рынке все сильнее не хватает высококвалифицированных сотрудников, и решение проблемы пока не просматривается, говорит генеральный директор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков: «Младшие и средние специалисты поддержки, тестировщики — вот те базовые роли, которые можно закрыть, на них откликается рынок. Серьезный дефицит в IT-разработке, в Linux-специалистах, в специалистах по виртуализации.

Старшие специалисты, руководители направления — это большая проблема. С другой стороны, очень много молодежи, джуниоров, которые готовы идти, развиваться, и такое наставничество зачастую срабатывает. Глобально хороших специалистов на рынке практически нет, это вообще штучный товар, и за ними надо охотиться. Легче не стало, и каких-то перспектив, что станет легче, тоже не прослеживается».

При этом в случае с некоторыми специальностями все еще можно говорить о рынке кандидата — там работодатели конкурируют за сотрудников, рассказывает руководитель отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского» Елена Михеева: «Количество откликов с января по июнь 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го у нас увеличилось в среднем на 20%. Сказать, что только за счет джуниоров, например, ребят без опыта, не могу, поскольку в том числе и по мидл-экспертным позициям этот показатель также вырос.

Если говорить про ситуацию на рынке IT-кандидатов в целом, он остается таким же кандидатским. Не спадает тренд на наем Go-разработчиков. Достаточно позиций, в том числе у нас, так как мы секьюрити-компания, различного рода специалистов в области информационной безопасности. Также заметно, что у многих других компаний, которые раньше в эту сторону не так внимательно смотрели, возрастает тренд на наем специалистов по информационной безопасности».

Тренд фиксируют и отечественные IT-гиганты. Например, в МТС “Ъ” рассказали, что количество откликов на такие вакансии в первом квартале выросло почти на 60% год к году, до 38 тыс. Похожая ситуация и у VK. Там заметили двукратный рост числа откликов по сравнению с 2022-м. Причем у холдинга увеличилось и количество вакансий, почти в три раза. Сейчас их около 1,5 тыс.

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Сабина Адлейба, Владимир Расулов