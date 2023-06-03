Айтишникам составляют конкуренцию

Уехавших айтишников заменяют специалистами из Китая. По крайней мере, так уже поступил производитель электромобилей «Кама», пишет RTVI. Руководитель разработки операционной системы компании Булат Рахимбердиев заявил, что уровень образования в Китае и доступность специалистов уже сильно опередили Россию. Поэтому «Кама» открыла офис в Нанкине и Шанхае, и обучила местных специалистов с помощью отечественных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Видят ли в этом перспективу другие российские компании? HR-директор «Битрикс24» Владислав Викулов считает, что потенциал отечественного рынка труда еще не исчерпан:

«Мы не смотрим в сторону Китая, потому что еще не исчерпали потенциал нашего рынка. Сложности без сомнения есть, дефицит кадров никуда не делся. Однако для нашей компании еще есть возможность проработать так или иначе отечественный рынок. Нам есть, что предложить российским кандидатам.

Взращивать кадры мы тоже не забываем, у нас есть программа, с помощью которой мы растим "джунов". Потом они работают и превращаются уже в более квалифицированных специалистов.

Если брать на работу иностранца, особенно если он не говорит на русском языке, возникнет ряд проблем. У такого сотрудника совсем иные паттерны взаимодействия, у него другая социокультурная среда и так далее. Здесь придется работать уже с другим комплексом проблем, с которым сталкиваются международные компании».

В последнее время, наоборот, китайские компании все чаще переманивают российских специалистов, говорит глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов:

«Не вижу сейчас тенденции привлечения китайских специалистов в российские IT-фирмы. Китайский рынок труда недешевый. Есть и значительные организационные трудности. Скорее, наоборот, Китай активно привлекает российских специалистов. Есть центр разработки в России. Кто-то получил приглашение в КНР, где очень большие вложения в IT. У них много возможностей по привлечению зарубежных сотрудников.

Массового привлечения иностранцев у нас нет. Но, думаю, сейчас е будет, тем более что имеются проблемы с оплатой для налоговых нерезидентов. Для релокантов, работающих на российские фирмы сделать подоходный налог 30%. Сейчас вроде бы остановились на 13%. Все равно получается двойное налогообложение, но в этом случае хоть более или менее разумное».

В апреле “Ъ” сообщил, что российские айти-компании готовы привлекать специалистов из Индии, Израиля и Китая. Кадров в этой области в стране традиционно не хватало, и дефицит усилился из-за отъездов после 24 февраля.

По данным «Яков и партнеры», зимой 2023-го российские компании искали кандидатов на IT-вакансии в два раза дольше, чем летом 2022 года. А в целом спрос на кадры в этой сфере вырос более чем на 60% по сравнению с зимой прошлого года.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин