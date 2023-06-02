Деньги и отсрочки готовятся в институт

Минцифры и IT-комитет Госдумы хотят распространить на вузы, активно готовящие специалистов в IT-сфере, льготы, которыми пользуются аккредитованные IT-компании. Речь идет в том числе и об отсрочке от мобилизации и налоговых льготах. Многие вузы уже имели аккредитацию IT-компаний, но лишились ее перед объявлением частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по информполитике, IT и связи обсуждает с рядом российских вузов и Минцифры инициативу предоставить высшим учебным заведениям, готовящим профильных специалистов, льготы наравне с аккредитованными разработчиками программного обеспечения, заявил глава комитета Александр Хинштейн в ходе форума «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, под эту меру могут попасть вузы, у которых доля студентов, обучающихся IT-специальностям, составляет не менее 50%. В Минцифры подтвердили, что прорабатывают критерии расширения IT-льгот на специализированные вузы. В Минобрнауки не ответили “Ъ”.

В соответствии с рядом указов президента РФ и постановлений правительства участники реестра аккредитованных IT-компаний сейчас имеют ряд льгот, важнейшие из которых ставка налога на прибыль 0% (до конца 2024 года); отсутствие НДС при продаже собственных программ и баз; социальные страховые взносы за сотрудников 7,6% (вместо стандартных 30%); кредиты по ставке 3% годовых; мораторий на проверки; упрощенный доступ к госзакупкам и государственным грантам. Сотрудникам таких компаний, подпадающим под ряд критериев (возраст, профильное высшее образование, стаж работы), доступна льготная ипотека, а также отсрочки от призыва на воинскую службу и от мобилизации. Многие университеты, ранее имевшие аккредитацию IT-компании, были исключены из реестра Минцифры в августе 2022 года за несоответствие профиля их деятельности заявленному.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом подготовки инициативы, ключевой интерес вузов заключается в том, чтобы с ее помощью предоставить преподавателям возможность отсрочки от мобилизации. Господин Хинштейн подтвердил это и уточнил, что вузы будут получать отсрочку от мобилизации или призыва по тому же механизму, что и IT-компании.

После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года в России поднимался вопрос отсрочки от призыва для всех кандидатов и докторов наук. 31 мая комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить соответствующий законопроект депутата от КПРФ Михаила Матвеева. И борьба за научные кадры, видимо, с федерального уровня перешла на отраслевой. Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев сказал “Ъ”, что отрасль уже ранее просила Минцифры распространить отсрочку на преподавателей по IT-дисциплинам в вузах.

По словам господина Хинштейна, 2 июня он с ректорами ряда вузов также обсуждал возможность доработки существующих мер поддержки IT-индустрии в части работы с вузами: «Речь, например, идет о том, что IT-компании, инвестирующие в развитие вузов, могли зачесть эти затраты в качестве расходов на основную деятельность, что позволит расширить льготы. Налоговые льготы востребованы вузами».

Сближение льготного режима для отрасли и профильных вузов представители высшей школы считают логичным.

«Граница между нами и бизнесом с каждым годом стирается. Можно сказать, что мы с нашими IT-партнерами уже единая экосистема»,— говорит ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев.

Он, однако, отметил, что прежнее присутствие вуза в реестре аккредитованных IT-компаний «фактически никаких преимуществ не давало», а представители думского комитета не обращались к ИТМО по поводу новой идеи. В других технических вузах, опрошенных “Ъ” (МГТУ им. Баумана, МФТИ, МИРЭА и т. д.), не ответили на запрос.

При реализации инициативы нужно проработать критерии таким образом, чтобы учитывалось качество приема и подготовки кадров по IT-специальностям, считает заведующий лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов: «Важно, чтобы вузы не стали подгонять параметры своей деятельности под эти критерии, чтобы попасть в этот список, как это было в случае некоторых IT-компаний».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова; Никита Королев, Нижний Новгород