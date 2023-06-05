Александринка назначила Никиту Кобелева главным режиссером вместо Николая Рощина

Главным режиссером Александринского театра со следующего театрального сезона станет Никита Кобелев. На этом посту он сменит Николая Рощина, который продолжит работу в театре в качестве штатного режиссера и сценографа. Об этом сообщил художественный руководитель труппы Валерий Фокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никита Кобелев Фото: Фото предоставлено Театром Николай Рощин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев Следующая фотография 1 / 2 Никита Кобелев Фото: Фото предоставлено Театром Николай Рощин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль "Тварь", который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас»,— сказал ТАСС господин Фокин.

С 2017 по 2021 год Никита Кобелев преподавал на актерском факультете ГИТИСа. В 2012–2021 годах работал в Театре имени Маяковского. Он также режиссировал постановки в Центре имени Мейерхольда, Театре наций, Псковском театре драмы имени Пушкина.

Николай Рощин занимал должность главного режиссера Александринского театра с 2016 года. Среди его постановок: «Баня» по пьесе Владимира Маяковского; «Сирано де Бержерак», совместно с Андреем Калининым, спектакль «Ворон», за который в 2017 году он стал лауреатом «Золотой маски».

В апреле Александринский театр отменил показы постановки «Сирано де Бержерак». Их заменили постановками «Ворон» и «Женитьба». Незадолго до этого зритель Александринского театра заявил о признаках дискредитации вооруженных российских сил в спектакле. Он подал соответствующее заявление в полицию на имя Николая Рощина.

Лусине Баласян