В Санкт-Петербурге отменены показы спектакля «Сирано де Бержерак» после жалобы о дискредитации армии

Александринский театр отменил показы постановки «Сирано де Бержерак» главного режиссера Николая Рощина, сообщила 21 апреля пресс-служба театра. Ранее один из зрителей подал на спектакль жалобу о дискредитации вооруженных сил.

Как уточнили в Александринке, показы «Сирано де Бержерака» будут заменены на другие постановки. 23 апреля в театре будет сыгран спектакль «Ворон», 24 мая — «Женитьба».

«Все купленные билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства»,— добавили в пресс-службе. При этом причины переноса не уточняются.

Зритель постановки Александринского театра заявил о признаках дискредитации вооруженных сил России в спектакле. Он подал заявление на имя главного режиссера Николая Рощина.

20 апреля Малый драматический театр в Петербурге сообщил, что перенес постановки «Гамлета» с Данилой Козловским на конец мая. По данным СМИ, актера также проверяют по статье о дискредитации армии

Полина Пучкова, Санкт-Петербург