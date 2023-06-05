Обвиняемого во взятке бывшего новосибирского прокурора отпустили из СИЗО

Сегодня суд изменил меру пресечения Олегу Бушмакину — бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска, экс-начальнику антикоррупционного отдела прокуратуры области. Из СИЗО, где Олег Бушмакин провел полтора года, его перевели под домашний арест, сообщил «Ъ-Сибирь» адвокат Николай Муштин. Экс-прокурора освободили из-под стражи в зале суда. Чтобы отслеживать перемещения обвиняемого, ему на щиколотку наденут электронный браслет. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста суд возложил на уголовно-исполнительную инспекцию.

Экс-прокурора задержали в начале декабря 2021 года. Управление Следственного комитета России по Сибирскому федеральному округу предъявило Олегу Бушмакину обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). В материалах дела указывается, что прокурор якобы получил через посредника взятку в размере 150 тыс. руб. от предпринимателя за предоставление копий документов проверки, которая в отношении него же и проводилась. Кроме того, считает следствия, в 2018 году прокурор дал указание начальнику поднадзорного ему райотдела полиции поставить на миграционный учет гражданина Украины, минуя установленные законом процедуры.

В ноябре 2022 года над экс-прокурором начался суд. В первый день процесса Олег Бушмакин заявил о своей невиновности и фабрикации доказательств следствием.

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Константин Воронов