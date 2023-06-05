Замминистра обороны Украины подтвердила начало контрнаступления под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о начале наступления ВСУ на некоторых направлениях. По ее словам, эпицентр боевых действий — в Бахмуте, а не на южных направлениях, как накануне заявляло Минобороны России.

«Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям»,— написала госпожа Маляр в своем Telegram-канале.

Анна Маляр сообщила, что бахмутское направление остается эпицентром боевых действий, где украинская армия движется «довольно широким фронтом». Она добавила, что на южных направлениях происходят бои местного значения.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не подтвердил, что ВСУ начали крупномасштабное наступление возле Угледара. «Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого „еще нет“»,— написал он в Twitter.

Минобороны России сообщило о том, что утром 4 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении. В ведомстве утверждают, что украинским военным не удалось достичь целей. В Кремле отказались комментировать это заявление. Также сегодня оборонное ведомство рассказало о попытках ВСУ прорвать оборону на южнодонецком направлении.

Что происходит на 467-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко