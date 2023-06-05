Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ наступать на южно-донецком направлении

Минобороны России сообщило, что 4 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении. По информации российского оборонного ведомства, она не увенчалась успехом. Также новая попытка наступления была предпринята сегодня, 5 июня, на южнодонецком направлении.

«В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике»,— говорится в сообщении Минобороны.

Также Минобороны сообщило о боях на южнодонецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое. Наступление велось силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Атаки ВСУ, по заявлению Минобороны, не увенчались успехом.

Отметим, что ранее сегодня замначальника Главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что на этом участке фронта появились переданные Украине западными странами танки Leopard. По его словам, вооруженные силы Украины впервые применили танки немецкого производства.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также подтвердила наступление ВСУ. Однако она рассказала о наступлении не на южном направлении, а под Бахмутом (Артемовском). О тяжелой, но контролируемой ситуации на флангах бахмутского направления, сегодня говорил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин

Сегодня ночью Минобороны также сообщило, что Украина с утра 4 июня провела крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении. Утверждалось, что «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении» находился начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».