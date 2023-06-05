Песков не стал комментировать сообщения о попытке контрнаступления ВСУ в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о попытке контрнаступательной операции вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в Донбассе. Он сослался на то, что ситуацию прокомментировало Министерство обороны.

«Это связано с ходом специальной военной операции, поэтому здесь абсолютно прерогативы у Минобороны. Вы видели сегодняшнее заявление, сделанное ведомством, мне к этому нечего добавить»,— пояснил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

Минобороны ночью 5 июня сообщило о том, что утром 4 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на Южно-Донецком направлении. Оборонное ведомство сообщило, что украинской армии не удалось достичь целей.

Украинские власти неоднократно в течение последних месяцев заявляли о планах по широкомасштабного наступления. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сроки контрнаступления утверждены. 2 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон и другие западные союзники Киева передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления.

Что происходит после ввода российских войск на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов