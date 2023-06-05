Налоговый вычет с ИИС-3 могут установить на уровне 30 млн руб.

Российские власти могут установить владельцам индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн руб. Это следует из поправок к Налоговому кодексу, подготовленных Минфином, с документом ознакомилось РБК. Вывести деньги можно будет через 5–10 лет. Основной законопроект был внесен в правительство 1 июня.

Представитель Минфина подтвердил, то министерство внесло законопроект в правительство. Он не стал комментировать содержание поправок.

«Налоговый вычет предоставляется в размере не более 30 млн руб. за налоговый период по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенным в таком налоговом периоде»,— говорится в поправках. Если сумма налогового вычета будет на уровне 30 млн руб., то максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн руб. при ставке налога 13% и 4,5 млн руб. при ставке 15%, которая уплачивается с доходов выше 5 млн руб.

Налоговый вычет с ИИС-3 можно будет получить только после 10 лет нахождения средств на счете. Но в переходный период этот срок будет меньше: при открытии в 2024 году — 5 лет, в 2025-м — 6 лет и так до 10 лет к 2029 году.

Кроме того, поправки предусматривают и другой тип налогового вычета — за внесение средств на счет. Его размер не может превышать 400 тыс. руб. (т. е. можно вернуть уплаченный НДФЛ в размере 52 тыс. руб. и 60 тыс. руб. при ставке 13% и 15% соответственно). Однако вычет уменьшится, если инвестор в тот же год получает налоговый вычет на взносы по негосударственному пенсионному обеспечению.

ИИС появились в 2015 году. Они предоставляют возможность физлицам получать налоговые вычеты при инвестировании на российском финансовом рынке. В ИИС-1 налоговый вычет предоставляется с суммы инвестирования 400 тыс. руб. ежегодно (максимум 52 тыс. руб.). В ИИС-2 весь доход по операциям со счетом освобождается от уплаты подоходного налога. Сейчас можно иметь только один ИИС, а для получения налогового вычета он должен использоваться не менее трех лет. По данным ЦБ, на начало 2023 года количество ИИС превышало 5,2 млн, объем активов на них достигал 446 млрд руб.

Подробнее об ИИС-3 — в материале «Ъ FM» «Льготы собрались в комбинацию».

Леонид Уварчев