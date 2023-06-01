Льготы собрались в комбинацию

Минфин представил законопроект об индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа. Предполагается, что они станут инструментом для долгосрочного вложения средств. А заработать могут в 2024 году. Причем, как следует из документа, у инвесторов будет возможность открыть одновременно до трех ИИС-3 и без ограничений по сумме вложений. Также россияне смогут отдавать их в доверительное управление, но при условии, что такой же договор не действует в отношении ИИС-1 или ИИС-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предусмотрены в документе и налоговые преференции. Это будет комбинация из льгот, то есть можно получать налоговый вычет из суммы инвестированных средств, а также из полученного дохода. Но Минфин рассчитывает повысить срок инвестирования через ИИС-3 с пяти до 10 лет. Будет ли новый инструмент интересен инвесторам? На этот вопрос “Ъ FM” ответил председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин:

«Новый тип ИИС будет сочетать в себе льготы двух существующих. Сейчас нужно выбрать: либо вы освобождаетесь от налога на доход, полученный на бирже, либо от налога на доход с постоянного места работы, например. То и другое совместить было нельзя. В новом типе ИИС это возможно.

Плюс дополнительно сейчас можно вносить только 1 млн руб. в год на ИИС-1 и получить одну из льгот только в пределах 400 тыс. В ИИС третьего типа суммы внесения не ограничены, соответственно, это рассчитано на большую потенциальную аудиторию. Раньше для людей с большими сбережениями ИИС был фактически бесполезен. То есть если у них есть от 10 млн руб. и больше, внесение 1 млн руб. на ИИС ничего принципиально не меняло. Можно ожидать, что крупные потенциальные инвесторы могут воспользоваться ИИС-3. И, насколько я понимаю, все-таки до конца вопрос по сроку нового ИИС пока не принят. Еще идут обсуждения».

Судя по сообщению Минфина, инвесторы смогут полностью или частично потребовать возврат средств, которые лежат на ИИС-3 без закрытия самого счета. Но только в «особой жизненной ситуации». Что будет считаться таковой, должен определить Центробанк. Законопроект, подготовленный Минфином, уже поступил на рассмотрение в правительство. При этом основное слабое место этого документа — срок инвестирования средств, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов:

«Основная суть ИИС-3 заключается в том, что инвестиции переходят на долгосрочный горизонт. Период составит от пяти лет и постепенно поднимется до 10 лет. Видимо, этот горизонт инвестирования, по сути, является основным негативом для инвестора. Получается, чтобы воспользоваться данными льготами, нужно будет укладываться в более долгосрочный интервал времени. Почему регулятор рекомендует длительные сроки? Потому что для него выгоднее длинные деньги.

Для инвесторов сейчас существуют повышенные риски на фондовом рынке, причем на всех финансовых площадках есть определенного рода неизвестность, которая может приводить к резкому изменению цен. Но если в целом принимать концепцию инвестирования, то больший доход все же приносит именно долгосрочные вложения. Вопрос заключается в том, какие будут цены на момент окончания этого договора и, конечно же, в покупательской способности этих же денежных средств».

Как отмечают в Минфине, другие индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, будут работать на прежних условиях.

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Владислав Викторов