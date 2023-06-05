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Коммерсантъ FM
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Экс-начальник колонии в Иркутской области осужден на второй срок

Сегодня решением Ангарского городского суда Иркутской области бывший начальник исправительной колонии №15 Андрей Верещак признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, Верещаку назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 3 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

«Следствием и судом установлено, что начальник ФКУ ИК-15 получил от подчиненного по службе сотрудника денежные средства в размере 1 млн руб. в обмен на обещание не увольнять его за грубое нарушение трудовой дисциплины. Помимо этого, обвиняемый привлекал к работе осужденных без надлежащего оформления»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, Андрей Верещак лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, а также специального звания полковника внутренней службы.

Это уже второй приговор суда в отношении экс-начальника колонии. Как сообщал «Ъ», в марте этого года Ангарский городской суд признал Андрея Верещака виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил к четырем годам лишения свободы. По версии обвинения, подсудимый дал указание оплатить за счет средств учреждения работы по обследованию лесного участка, не принадлежавшего исправительной колонии. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 700 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск

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