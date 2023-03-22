В Приангарье осужден экс-начальник исправительной колонии

Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №15 Андрея Верещака. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор в законную силу не вступил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

«Как установлено судом, в январе 2017 года подсудимый организовал оплату за проведение работ по обследованию лесного участка, не принадлежавшего исправительной колонии, за счет средств учреждения. В результате причинен ущерб на сумму более 700 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении.

Суд назначил экс-начальнику ИК-15 наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в счет погашения суммы ущерба обращено взыскание на имущество, принадлежащее осужденному,— земельный участок и автомобиль.

Влад Никифоров, Иркутск