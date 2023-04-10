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Недолго музыку играли

Музыкантов осудили за поджог администрации как за теракт

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу жителей Бакала Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые подожгли здание администрации своего города. Они признаны виновными в совершении теракта по предварительному сговору и прохождении обучения терроризму и приговорены к 19 годам лишения свободы. Наказание мужчины будут отбывать в тюрьме и колонии строгого режима. Как считает следствие, бывшие сотрудники МЧС и Росгвардии, а сейчас рок-музыканты, ночью разбили окно в здании городской мэрии и закинули внутрь «коктейль Молотова». По данным СМИ, обвиняемые признают факт поджога, но отрицают обвинения в терроризме.

Алексей Нуриев и Роман Насрыев

Алексей Нуриев и Роман Насрыев

Фото: Алексей Гаврелюк / ТАСС

Алексей Нуриев и Роман Насрыев

Фото: Алексей Гаврелюк / ТАСС

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге огласил приговор по уголовному делу жителей Бакала Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которым вменяли поджог здания городской администрации. Их признали виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и прохождении обучения с целью осуществления терроризма (ст. 205.3 УК РФ). Фигурантам назначено 19 лет лишения свободы каждому с ограничением свободы на полтора года. Первые четыре года они будут отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Об этом «Ъ» сообщили в суде и в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Также суд лишил 37-летнего Алексея Нуриева, который ранее служил в МЧС, специального звания старшины внутренней службы в отставке. Бывший сотрудник Росгвардии, 27-летний Роман Насрыев лишен звания старшего сержанта полиции в отставке.

Жителей Бакала задержали сотрудники ФСБ по подозрению в поджоге в октябре прошлого года. Как установило следствие и суд, ночью 11 октября Алексей Нуриев и Роман Насрыев разбили окно на первом этаже здания администрации города и закинули внутрь бутылку с зажигательной смесью.

Возгорание ликвидировал сторож до приезда пожарных. Пострадали окно и линолеум.

Изначально против Романа Насрыева и Алексея Нуриева возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ), однако затем его переквалифицировали в сторону ужесточения. Помимо совершения теракта по предварительному сговору, им инкриминировали прохождение обучения с целью осуществления терроризма. По сведениям регионального управления ФСБ, они изучали ресурсы радикальных интернет-сообществ, в которых получили инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств. Эти сведения они использовали при подготовке к теракту.

С момента задержания 11 октября фигуранты находятся под стражей. Их уголовное дело расследовал следственный орган областного УФСБ. Как уточняют в ведомстве, фигуранты являлись участниками местной рок-группы Room 32, состояли в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществ.

По данным СМИ, на суде оба фигуранта дела признали факт поджога, но отвергли обвинения в терроризме.

Роман Насрыев отмечал, что с помощью поджога пытался донести свою позицию — обратить внимание на то, что в Бакале есть не согласные с проведением мобилизации и специальной военной операции.

Адвокат Алексея Нуриева Владислав Шершиков сообщил «Ъ», что будет готов прокомментировать позицию по делу позднее — после получения мотивировочной части приговора. По его словам, к его подзащитному не было предъявлено требование о компенсации нанесенного от пожара ущерба.

«От возгорания пострадала очень маленькая площадь. Было повреждено 0,3 кв. м и 0,1 кв. м линолеума. Так что ущерба практически нет. Кроме того, в том помещении уже сделали ремонт»,— отметил Владислав Шершиков.

Как сообщал «Ъ» со ссылкой на ЕАН, в 2022 году городах РФ было совершено 77 попыток поджогов военкоматов.

Михаил Бычков, Челябинск

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