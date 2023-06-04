Карим Бензема объявил об уходе из «Реала»

Французский футболист, действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема уйдет из испанского футбольного клуба «Реал» после окончания сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема

Фото: Carl Recine, Reuters Карим Бензема

Фото: Carl Recine, Reuters

«"Реал" и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба»,— сказано в сообщении на сайте клуба.

35-летний Карим Бензема играл в «Реале» с 2009 года. За это время в составе команды он четыре раза становился чемпионом Испании, трижды — обладателем Кубка и еще четыре раза — Суперкубка Испании. Также Бензема пять раз стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Осенью он получил самую престижную футбольную награду — «Золотой мяч».

Ранее СМИ писали, что саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил футболисту двухлетний контракт на €200 млн. Бензема позже заявил, что не собирался уходить из «Реала».

Подробнее — в материале «Ъ» «Саудовская Аравия собирает золотые мячи».

Олеся Павленко