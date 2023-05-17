Задержанный в Свердловской области диверсант планировал атаку на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле с помощью самодельных ракет, сообщила представитель регионального УФСБ Алина Казанцева каналу «Россия 1». Его целью было создать панику среди сотрудников предприятия.

По словам Алины Казанцевой, мужчина оборудовал в подвале жилого дома бункер, в котором изготавливал самодельные ракеты. Он изготавливал их из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу.

Задержанный приехал в Россию из Мариуполя в 2014 году. Получив российское гражданство, он активно выступал против власти и специальной военной операции (СВО). Также он планировал поджечь нижнетагильский военкомат, чтобы уничтожить документы мобилизованных. При задержании он пытался отрицать вину. «Ничего плохого я не планировал. Хотел просто сделать фейерверк»,— сказал обвиняемый.

С начала СВО на территории Свердловской и Тюменской областей задержали восемь диверсионно-разведывательных групп. Всего задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. В планах диверсантов были атаки на объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов.

Полина Хабарова

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