В петербургской «английской» школе вдвое сократят количество уроков английского языка

В школе №213 с углубленным изучением английского языка во Фрунзенском районе количество языковых уроков сократят вдвое — с восьми до трех часов. Об этом 5 июня сообщил депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

С вопросом о сокращении часов к парламентарию обратился родитель школьника. Родителям об изменении программы сообщили на родительском собрании. «Еще раз и медленно. В английской школе вдвое сокращают часы на изучение английского. Не удивляет, по нынешним временам («умные не надобны — надобны верные»), но все же, все же, все же»,— написал господин Вишневский в посте.

Депутат направил обращение к главе Фрунзенского района Константину Серову с просьбой сообщить, почему принимается такое решение, и сохранить прежние часы для уроков английского. Новая программа начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Еще один дополнительный час будет отведен на разговорное занятие.

В апреле депутат Госдумы Султан Хамзаев от партии «Единая Россия» предложил уходить от «прозападного вектора» в системе образования и исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах. В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык «мертвым» и призвал учить «свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык».

Надежда Ярмула

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