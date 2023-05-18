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Коммерсантъ FM
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Володин назвал английский язык мертвым и призвал учить китайский

Председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета ассамблеи назвал английский язык мертвым, призвав учить свои национальные языки и китайский.

«Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем, потому что можем разговаривать на языке межнационального общения, это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло»,— сказал господин Володин после выступления на русском языке чрезвычайного и полномочного посла КНР в Белоруссии Се Сяоюна (цитата по ТАСС). Ассамблея проходит в Белоруссии.

«Мы тронуты тем, что чрезвычайный и полномочный посол обращение это зачитал на языке, который мы все понимаем. Мы постараемся сделать то же самое»,— добавил господин Володин.

ОДКБ — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. ПА — уставный орган межпарламентского сотрудничества ОДКБ. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Председатель ПА ОБСЕ привел в пример Индию, которая, по его словам, отстаивая свои интересы, стала пятой экономикой в мире и вернула себе право говорить на своем родном языке.

Мария Федотова

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