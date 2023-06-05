Минобороны сообщило о боях с диверсантами 4 июня на границе Белгородской области

Министерство обороны России в сводке за 5 июня сообщило, что накануне две группы украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Ведомство утверждает, что они были остановлены подразделениями армии и погранслужбы.

По его данным, около 13:00 «террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области». Они якобы делали это «под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов». «Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа противник был уничтожен»,— сказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал о бое российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанка. Минобороны утверждало, что с территории Украины была попытка проникнуть в село, но по противнику был нанесен артиллерийский удар, в результате чего он был «рассеян и отошел». Рамзан Кадыров после этого предложил чеченские подразделения для защиты Белгородской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер