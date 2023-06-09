От искры до пожара

В конце мая СМИ взорвались новостями о ситуации насилия, психологического и физического, которую вскрыли родители двух первоклассников школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, где учатся дети с умственной отсталостью. К сожалению, это может произойти в любом учебном заведении такого типа. Есть ли способы уберечь детей?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

История началась с аудиозаписи двух дней обучения, которую в апреле сделали родители одного из детей, положив ему в портфель диктофон. Из нескольких учеников в эти дни на уроках присутствовали всего двое. Фрагменты из почти десятичасовой записи шокируют: учителя, совершенно не стесняясь, кричат на детей, обзывают, обсуждают их внешний вид, грозят физическими наказаниями. Мама одного из мальчиков после второго дня записи увидела на руках сына покраснения, которые позже сменились синяками. Из целой записи ясно: педагоги на уроках практически учениками не занимаются, а в основном просто болтают друг с другом.

Родители поначалу попытались разрешить дело внутри школы. Обоих пострадавших мальчиков перевели в другой филиал, но педагоги, которых опознали по голосам, так и не были уволены и продолжали учить других детей. Тогда родители обратились в районную прокуратуру и предали историю огласке. Подключились Следственный комитет и полиция: заведены два уголовных дела (истязание несовершеннолетнего; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и одно административное (побои). Но вопрос, понятно, не только в наказании, а еще и в том, как сделать, чтобы такого не было в принципе.

— Проблема с ненадлежащим, мягко говоря, отношением педагогов к особым детям в школе №4 явно возникла не в апреле,— считает Наталья Денисова, руководитель петербургского АНО «Элеос», где оказывают поддержку детям с аутизмом.— Речь о педагогах с многолетним стажем, думаю, они месяцы, а может быть, и годы жестоко вели себя по отношению к детям, не сдерживаемые администрацией.

В школе №4 учится сын Натальи Денисовой, а она сама возглавляет группу инициативных родителей, которые в связи со всем произошедшим подготовили письмо в Рособрнадзор. В нем они рассказали, что боятся за безопасность своих детей, что у многих учеников с момента поступления в школу наблюдается регресс в развитии, что родители запуганы постоянными уверениями большинства педагогов, что их дети необучаемы, что в школе не пресекается травля младших учеников старшими и не хватает квалифицированных специалистов. Родители предлагают не просто сменить администрацию и педагогов и повесить видеокамеры в классах, а создать независимую систему контроля за процессом обучения. Причем в этом им нужна будет помощь сотрудников профильных НКО — экспертов в сфере медиации.

То, что случилось в школе №4, может произойти в любой другой школе, где учатся только дети с особенностями, считает Екатерина Мень, руководитель Центра проблем аутизма и эксперт в области инклюзивного образования.

— Дети с нарушениями развития, особенно неговорящие, вообще не имеют средств защиты от жестокости взрослых,— объясняет она.— А педагоги, которые не могут справиться со стрессом, связанным с неумением брать таких детей под позитивный контроль, очень быстро выгорают и становятся опасны для учеников.

Особенно если можно отмахнуться: «Да ребенок же с особенностями, фантазирует, никто его не обижал». И если некому констатировать, что педагог творит нечто выходящее за рамки не только общения учителя и ученика, но и за пределы простого уважительного общения человека с человеком.

Чтобы такие ситуации не повторялись, школам нужно учиться трезво оценивать риски их возникновения и заранее принимать меры, уверена Екатерина. Иначе психологическая безопасность взрослых и детей оказывается под угрозой. Необходимо создание такой системы, где независимые специалисты целенаправленно и неформально помогали бы учителям справляться с выгоранием, где педагоги могли бы получать поддержку.

Пожар видно издалека, но трудно его погасить. Лучше принимать меры, пока на искру не дунул ветер.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда