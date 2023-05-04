Сценаристы хотят быть комнатными

В США началась первая за 15 лет забастовка сценаристов, протестующих против условий труда и оплаты на телеканалах и стриминговых сервисах. Прошлый раз кино- и телеиндустрия потеряла, по разным оценкам, от $1,3 млрд до более чем $2 млрд. О том, за что сценаристы борются сейчас и каковы могут быть последствия для индустрии и зрителей, если они не придут к соглашению со студиями, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На улицы американских городов сценаристы вышли, чтобы не оказаться на улице

Фото: Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency / Getty Images На улицы американских городов сценаристы вышли, чтобы не оказаться на улице

Фото: Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency / Getty Images

1 мая истек срок трехлетнего контракта между Гильдией сценаристов (WGA) — профсоюзом, представляющим интересы 11,5 тыс. профессионалов,— и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP). Этому предшествовали продолжавшиеся шесть недель переговоры о повышении минимальной оплаты труда сценаристов, выравнивании зарплат для тех, кто пишет для кино, эфирного и кабельного телевидения и стримингов, увеличении пенсионных и страховых отчислений и даже урегулировании использования искусственного интеллекта при производстве сценариев. Переговоры не увенчались успехом, и в середине апреля почти 98% членов гильдии проголосовали за забастовку. Она началась во вторник, 2 мая, сроки ее не определены — все будет зависеть от реакции AMPTP.

Основным триггером трений между WGA и AMPTP послужили перемены, которые произошли в индустрии из-за «революции стримингов», изменившей зрительские привычки и саму бизнес-модель современного телевидения.

Если раньше стандартный сериальный сезон состоял из 22–24 эпизодов и сценаристов нанимали работать над ним на восемь-девять месяцев, причем эта работа продолжалась, когда первые серии уже снимались и даже выходили в эфир, то теперь сезоны сократились до шести-десяти эпизодов, и все они должны быть написаны за 10–13 недель до того, как производство шоу будет запущено. Вместе с сокращением сроков работы падают и зарплаты.

В «золотой век» начала — середины 2000-х, когда сценаристы, создававшие «Прослушку», «Безумцев», «Во все тяжкие» и другие легендарные сериалы, превратились в королей телевидения, они работали в настоящих «сценарных комнатах», где обменивались идеями в живой творческой атмосфере, а также присутствовали на съемочной площадке. Благодаря этому начинающие авторы могли изучать телевизионную кухню и расти профессионально. Теперь почти весь процесс перенесен в онлайн — этому, конечно, поспособствовала пандемия, но продюсеры радостно ухватились за технологию, позволяющую сократить расходы. Популярной стала идея так называемой мини сценарной комнаты, когда студия нанимает всего двух-трех райтеров за минимальный гонорар, чтобы обкатать идеи, часто еще до того, как сериал получает зеленый свет. Если в итоге шоу так и не запускается, они остаются без работы. Одним из требований бастующих сейчас является как раз прекращение злоупотребления этим «мини»-форматом.

WGA отмечает, что за последние десять лет зарплаты сценаристов снизились на 4% (с учетом инфляции — на 23%) и 49% из них получают лишь минимальную предусмотренную контрактом зарплату (в 2013 году таких было только 33%). Гильдия также обеспокоена растущей финансовой пропастью между высшим эшелоном ее членов и всеми остальными. В то время как шоураннеры вроде Райана Мерфи и Шонды Раймс заключают со стримингами контракты на $200–300 млн, для простых тружеников клавиатуры профессия телесценариста из престижной и творческой превратилась в едва позволяющую сводить концы с концами. В соцсетях, например, широко обсуждалась рассказанная в журнале The New Yorker история об одном из сценаристов «Медведя», получившего премию WGA как лучший комедийный сериал, который пришел на церемонию награждения с минусом на банковском счете — и в бабочке, купленной в кредит.

На время забастовки членам WGA запрещено работать над сценариями в какой бы то ни было форме и даже предлагать студиям идеи.

Нарушители будут оштрафованы и/или исключены из гильдии. Тех же, кто в нее не входит, WGA предупредила, что в случае штрейкбрехерства они лишатся возможности вступить в профсоюз в будущем.

Первыми жертвами, как и в прошлый раз, когда забастовка продолжалась сто дней с ноября 2007 до февраля 2008 года, стали вечерние ток-шоу, которые со вторника уже перестали выходить, и комедийное скетч-шоу «Saturday Night Live», отменившее свои ближайшие прямые эфиры. Вслед за ними на повторы перейдут аналогичные дневные программы, и телеканалы будут вынуждены сократить количество эпизодов в тех сериальных сезонах, которые еще не готовы полностью. Образовавшиеся дыры будут заполнены реалити-шоу и прочими передачами, не требующими сценариев. У стриминговых сервисов, которые, как было сказано выше, заказывают сезоны целиком, свежих проектов на некоторое время хватит.

Таким образом, по иронии именно они, ставшие главным источником напряжения в этой ситуации, поначалу пострадают меньше других производителей контента, но и у них он иссякнет, если забастовка затянется.

Что касается кино, то в первую очередь перерыв скажется на фильмах, премьеры которых планировались во второй половине 2024 года — они сдвинутся, и, как следствие, студии должны будут пересмотреть весь график релизов на конец этого и следующий год. Возможно, какие-то проекты, находящиеся сейчас на этапе разработки сценариев, и вовсе отменятся. Зрители, помнящие прекращение производства фильмов, укороченные сезоны и внезапно оборвавшиеся сюжетные линии сериалов во время прошлой забастовки, понимают, что и сейчас последствия будут заметными, даже несмотря на то что контента за последние годы стало гораздо больше.

Кроме того, за ходом забастовки внимательно наблюдают актерская (SAG-AFTRA) и режиссерская (DGA) гильдии, прямо сейчас обсуждающие свои контракты с AMPTP. Срок этих переговоров заканчивается 30 июня, и, в случае если продюсеры не согласятся на их условия, SAG уже пообещала присоединиться к сценаристам. Если до этого дойдет, удар по индустрии, до сих пор не оправившейся от последствий пандемии, станет еще сильнее. При этом эксперты почти не сомневаются, что AMPTP будет вынужден пойти на уступки, вопрос только в том, сколько времени это займет. Решение проблемы лежит на поверхности — как сказала актриса Аманда Сайфред, когда ее попросили прокомментировать забастовку: «Стриминги все изменили, и каждый должен получать компенсацию за свой труд. Вот так чертовки просто».