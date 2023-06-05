Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число умерших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до восьми

В Димитровграде Ульяновской области зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем, сообщил региональный Роспотребнадзор. По его данным, восемь человек умерли. До этого сообщалось о шести погибших.

Все пострадавшие употребляли сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива», рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство заверило, что уже принимает меры по изъятию этой продукции из оборота и приостановке ее реализации.

«В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом»,— уточнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Telegram-канал 112 сообщил, что в сидр мог попасть метанол вместо этанола.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...