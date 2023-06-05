Число умерших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до восьми

В Димитровграде Ульяновской области зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем, сообщил региональный Роспотребнадзор. По его данным, восемь человек умерли. До этого сообщалось о шести погибших.

Все пострадавшие употребляли сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива», рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство заверило, что уже принимает меры по изъятию этой продукции из оборота и приостановке ее реализации.

«В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом»,— уточнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Telegram-канал 112 сообщил, что в сидр мог попасть метанол вместо этанола.