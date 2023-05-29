Новосибирский минсельхоз отмечает ухудшение ситуации с обеспечением влагой яровых культур

В Новосибирской области продолжается ухудшение ситуации с влагообеспеченностью яровых культур, сообщил сегодня на заседании в облправительстве глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко. «Прогнозируем низкую урожайность многолетних трав. В связи с этим приняли решение обратиться в Сибирский федеральный научный центр агротехнологий, направили обращение с запросом рекомендацией по заготовке кормов в условиях текущего года»,– сказал он.

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По данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе сохраняется чрезвычайная (5 класса), местами высокая (4 класса) пожароопасность.

Ранее депутаты заксобрания Новосибирской области отмечали риски посевной из-за погоды. «Есть опасения по почве, по погоде – всю весну было очень сухо. Сухо и холодно. Это плохо, и если ситуация резко не изменится, то мелкосемянные культуры, которые планировали в поздние сроки сеять, сеять будет бессмысленно. Возможно, что планы проведения работ придётся подкорректировать»,– говорил глава комитета по аграрной политике Денис Субботин

Евгений Лещенко также отметил, что посевная кампания в регионе в настоящее время вышла на максимальные темпы. По его данным, отставание от темпов сева 2022-го года сокращено до 10%.

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Оксана Павлова