Руководство Polymetal уходит из российского подразделения из-за санкций

Polymetal объявил, что его руководство покидает российское подразделение в связи с санкциями против «Полиметалла». Свои должности оставят главный исполнительный директор Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин. Управление активами в России было делегировано руководителям АО «Полиметалл».

«Виталий Несис и Максим Назимок сохранят свои текущие должности в Polymetal International plc и сосредоточат усилия на операционной деятельности активов группы, расположенных в Республике Казахстан, а также на редомициляции компании в Международный финансовый центр (МФЦА) Астана в Казахстане»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

США включили «Полиметалл» в санкционный список в мае. В конце того же месяца большинство (91,78%) акционеров Polymetal проголосовали за перерегистрацию компании с британского острова Джерси в МФЦА в Казахстане. По итогам первого квартала текущего года выручка компании увеличилась на 19% год к году, до $733 млн. Чистый долг предприятия составил $2,428 млрд, оставшись на уровне первого квартала 2022-го.

Лаура Кеффер